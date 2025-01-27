Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'a Meydan Okudu: "Beyaz Köle Tacirlerinin Elini Sıkmam"

'ABD'ye seyahat etmeyi pek sevmiyorum, biraz sıkıcı ama itiraf etmeliyim ki orada değerli şeyler de var. Washington'da siyahların yaşadığı mahallelere gitmeyi seviyorum. Başkentte siyahlar ile Latinlerin arasında barikatlarla dolu engeller gördüm. Bunun saçmalık olduğunu düşündüm çünkü onların birleşmeleri gerekiyor. ABD tarihinde benim kanımdan olan Sacco ve Vanzetti unutulmazdır. Onları yakından takip ediyorum. İşçi liderleri olarak elektrikli sandalye ile öldürüldüler. ABD'de ve benim ülkemde hala faşistler var.'