Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'a Meydan Okudu: "Beyaz Köle Tacirlerinin Elini Sıkmam"
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'a Meydan Okudu: "Beyaz Köle Tacirlerinin Elini Sıkmam"
Trump'ın göreve gelişiyle tüm dünya diken üstünde. Bir gün Grönland'ı istiyor, bir gün Kanada'yı topraklarına katacağını iddia ediyor. Göçmenleri hukuksuzca askeri uçaklarla ülkelerine gönderiyor. Bunu 'onur kırıcı' bulan Kolombiya Devlet Başkanı Petro bunun daha normal yollarla olması gerektiğini belirterek uçaklara iniş izni vermedi ve daha sonra başkanlık uçağını tahsis etti. Ancak Trump bu sırada Kolombiya'ya gümrük vergisini %25'e çıkarmakta gecikmedi. Buna karşılık Petro, Trump'a meydan okudu. Kolombiya, ABD'ye %50 gümrük vergisi uygulayacak.
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro uzun süredir ABD ve İsrail hattına en net direnişi gösteren liderlerden. Filistin'i destekleyen Petro, İsrail büyükelçisini sınır dışı ederek dünyaya ders vermişti.
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Petro şimdi de Amerika'ya meydan okuyor. "Bana Allende'ye yaptığınız gibi darbe yapsanız" bile diyen Petro, Trump'ı hedef aldı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamada Petro adeta ABD'nin kirli geçmişini yargıladı. Petro idam edilen işçi liderleri Sacco ve Vanzetti'ye, siyahlara, Latinlere selam gönderdi.
Trump'a "aç gözlülüğün insan türünü yok edecek" diyen Petro, "Belki bir gün, gastritime rağmen kabul ettiğim bir kadeh viski eşliğinde bu konuyu açık yüreklilikle konuşabiliriz ama bu zor çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz." dedi.
ABD'nin askeri darbeyle devirdiği Şilili sosyalist lider Salvador Allende'ye de gönderme yapan Petro, "Ekonomik gücünüz ve kibrinizle Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz ama ben hukukumla ölürüm. İşkenceye ve size direnirim." dedi.
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Trump'a ABD Başkanı Lincoln'ü hatırlatan Petro, "Ben beyaz köle sahiplerinin elini sıkmam. Ben Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının ve dua ettiğim ABD'nin siyah ve beyaz köylü çocuklarının elini sıkıyorum. Onlar, ABD'nin gerçek sahipleri ve ben onların önünde diz çöküyorum, başka hiç kimsenin önünde değil." dedi.
Petro, "Bize asla hükmedemeyeceksiniz" diyerek karşı çıktığı Trump'a "ABD'nin sayın mülteci başkanı, ablukanız beni korkutmuyor çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın kalbidir." dedi.
Trump'ın gümrük vergisini %25 ardından %50'ye çıkaracağını duyurmasına da değinen Petro, "İnsan emeğiyle üretilen ürünlerimizin ABD'ye girişine uyguladığınız yüzde 50 gümrük vergisini öğrendim, ben de aynısını yapıyorum. Halkımız, Kolombiya'da keşfedilen mısırı yetiştirmeye devam etsin ve dünyayı beslesin." dedi.
Gustavo Petro'nun açıklamaları Latin Amerika'daki birçok ülkeden de destek gördü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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