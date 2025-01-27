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Gülben Ergen de Savcılığa Çağırıldı: Hayatını Kaybeden Sıla Bebek Hakkındaki Paylaşımına Şikayet Geldi

Gülben Ergen de Savcılığa Çağırıldı: Hayatını Kaybeden Sıla Bebek Hakkındaki Paylaşımına Şikayet Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2025 - 08:53

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan korkunç tüm olaylara tepkisini X hesabından gösteren Gülben Ergen, 'paylaşımları yüzünden başı yanan' ünlüler arasına girdi. 

Birkaç saat önce savcılığa çağırıldığını duyuran Gülben Ergen, konunun 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili attığı tweet yüzünden buraya gelmesine tepki gösterdi. 

Gelin, beraber görelim.

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Özellikle son zamanlarda, ülkenin gündemini kasıp kavuran birbirinden korkunç olaylara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen.

Özellikle son zamanlarda, ülkenin gündemini kasıp kavuran birbirinden korkunç olaylara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen.

Hem minik kızımız Narin aranırken ve cansız bedeni bulunduktan sonra hem de 2 yaşındaki Sıla bebek kabusu yaşayıp hayatını kaybettikten sonra sesini çıkarıp her bir detayın üstüne düşmüştü hatırlarsanız.

Hem minik kızımız Narin aranırken ve cansız bedeni bulunduktan sonra hem de 2 yaşındaki Sıla bebek kabusu yaşayıp hayatını kaybettikten sonra sesini çıkarıp her bir detayın üstüne düşmüştü hatırlarsanız.

Geçtiğimiz saatlerde tam da bu yüzden başının yandığını da kendi duyurdu Gülben Ergen.

Geçtiğimiz saatlerde tam da bu yüzden başının yandığını da kendi duyurdu Gülben Ergen.

Aşağıda gördüğünüz attığı tweet sebebiyle savcılığa çağırıldığını yine X heabından paylaştı.

Aşağıda gördüğünüz attığı tweet sebebiyle savcılığa çağırıldığını yine X heabından paylaştı.

"Konu ne bilin bakalım? Hakkımda şikayet varmış" diyen ünlü şarkıcı hem sitemli hem de kızgın bir çıkışta bulundu.

"Konu ne bilin bakalım? Hakkımda şikayet varmış" diyen ünlü şarkıcı hem sitemli hem de kızgın bir çıkışta bulundu.

Ergen, 

'Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 

2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek 

Hakkımda şikayet varmış:) 

Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… 

Gideceğim elbette savcılığa!!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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İhsan Ünal

Ben face,tiktok,instagram,Tweeter hepsini kapattım hiç gerek yok

Boran Deniz

En güzeli valla ama bağımlılık kötü bir şey bırakamıyorum