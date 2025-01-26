Kocasını Doğurmuş: Var Mısın Yok Musun'da Aşık Olan Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızını Görmeniz Lazım!
Kocasını Doğurmuş: Var Mısın Yok Musun'da Aşık Olan Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızını Görmeniz Lazım!
Bir döneme damgasını vuran Var mısın Yok Musun yarışmasında aşık olup evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun 2018 yılında Lila ismini verdikleri bir kızı olmuştu.
Zaman zaman Survivor'da, zaman zaman da Survivor Panorama'da izlediğimiz Hakan Hatipoğlu'nun Lila'sı kocaman oldu!
Geçtiğimiz saatlerde ise Survivor Panorama yayınında boy gösterdi! Gelin, Hatipoğluların kızı nasıl da babasının klonu olup çıkmış beraber görelim.
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Seneler önce Var Mısın Yok Musun dönemin en popüler ve merakla takip edilen yarışmasıydı hatırlarsanız. Konsept tamamen farklı olsa da bu yarışmadan evlenerek çıkan bir de çiftimiz olmuştu: Hakan ve Gizem Hatipoğlu!
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2011 yılında birbirine "sonsuza dek evet" diyen ikili, o gün bugündür hayatımızdan hiç çıkmadı!
Oldukça mutluluk bir evlilik sürdüren çift, senelerce "çocuk ne zaman" sorusuyla cebelleşti. 2018 yılında kızları ise kızları Lila'yı kucaklarına aldılar 🧿
Gizem Hatipoğlu'nu takip edenler bilir; şimdilerde bir sosyal medya fenomeni olan Gizem Hatipoğlu kızı Lila'yı sık sık paylaştı ve resmen büyüyüşüne tanıklık ettik.
Zaman zaman Survivor'da yarışmacı olarak zaman zaman Survivor Panorama'da moderatör olarak izlediğimiz Hakan Hatipoğlu da TV8'le bütünleşen isimlerden oldu.
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Kızları Lila şimdi 6 yaşında koca bir kız! Geçtiğimiz saatlerde de babasıyla beraber Survivor Panorama'da boy gösterdi kendisi! ❤️
Son hali ve mimikleri ise resmen olay oldu! Lila'nın babasıyla benzerliği Survivor Panorama masasında da konuşuldu. İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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