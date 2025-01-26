Kocaman Oldular Bile: Yasemin ve İdo Tatlıses'in İkiz Şaşkın Ördekleri Ayel ve Emir 1 Yaşına Girdi!
Kocaman Oldular Bile: Yasemin ve İdo Tatlıses'in İkiz Şaşkın Ördekleri Ayel ve Emir 1 Yaşına Girdi!
İdo ve Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz sene kucaklarına aldığı dünya şekeri ikizleri 1 yaşına girdi! Ülkedeki acı yangın faciası gündemi sebebiyle çocukların doğum gününden herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih eden Yasemin Tatlıses, yalnızca bir açıklama paylaşıp herkese evlatlarıyla sağlıklı bir ömür diledi.
Fakat yine de yakın arkadaşları Avatar Atakan sayesinde doğum gününden birkaç an görebildik! Gelin, ikizler göz açıp kapayıncaya kadar nasıl büyümüş de kocaman olmuş beraber görelim.
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brahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le eşi Yasemin Tatlıses, son dönemlerin en favori çiftlerinden blliyorsunuz! 2017 yılıdan beri aşk yaşayan çiftimiz, 2021'de görkemli olduğu kadar asil bir düğünle "sonsuza dek evet" demişti!
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Evliliklerinin ikinci senesinde, 2023'te ise ikiz bebek beklediklerini duyurmuş, ikisinin de cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamışlardı. 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar!
Ayel doğar doğmaz bir ameliyat geçirdi fakat oldukça çabuk toparlandı🧿 İkizlerin yüzünü hemen göremedik ama görünce de Tatlıses ikizlerine resmen hayran kaldık!
Yasemin ve İdo Tatlıses'in "şaşkın ördeklerimiz" diye sevdiği Ayel ve Emir geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Doğum günü partileri ise bugün yapıldı. Ülkedeki yangın faciası gündeminden dolayı paylaşım yapmamayı tercih eden Yasemin Tatlıses, yalnızca aşağıda gördüğünüz açıklamayı paylaştı.
Fakat yakın dostları Avatar Atakan ve eşi Serap sağ olsun doğum gününden birkaç kare görmek mümkün oldu!
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1. yaş günlerine kovboy konseptli bir parti eşliğinde giren ikizler yine gönülleri fethetti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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