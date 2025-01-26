Kocaman Oldular Bile: Yasemin ve İdo Tatlıses'in İkiz Şaşkın Ördekleri Ayel ve Emir 1 Yaşına Girdi!

İdo ve Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz sene kucaklarına aldığı dünya şekeri ikizleri 1 yaşına girdi! Ülkedeki acı yangın faciası gündemi sebebiyle çocukların doğum gününden herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih eden Yasemin Tatlıses, yalnızca bir açıklama paylaşıp herkese evlatlarıyla sağlıklı bir ömür diledi.

Fakat yine de yakın arkadaşları Avatar Atakan sayesinde doğum gününden birkaç an görebildik! Gelin, ikizler göz açıp kapayıncaya kadar nasıl büyümüş de kocaman olmuş beraber görelim.