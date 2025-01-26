Mezar Başında Şov Yaptı: Anne ve Babasını Ziyarete Giden Murat Övüç Yine Kardeşlerini Yerin Dibine Soktu
Mezar Başında Şov Yaptı: Anne ve Babasını Ziyarete Giden Murat Övüç Yine Kardeşlerini Yerin Dibine Soktu
Abartılı makyajı, konuşma tarzı, kombinleri ve düzenli olarak çıktığı kadın matineleriyle sık sık gündeme oturan Murat Övüç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla yine tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.
Daha önce de kardeşlerini yerden yere vuran Övüç, anne ve babasının mezarında kardeşlerine seslenerek şov yaptı.
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Sosyal medyada sık vakit geçiriyorsanız Murat Övüç'e denk gelmemiş olma ihtimaliniz neredeyse sıfıra yakın.
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İlişkiler hakkında yaptığı tuhaf yorumları videoya alarak sosyal medyada paylaşan ve kısa bir süre içerisinde büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Murat Övüç, zaman içerisinde "görgüsüz" bulunan davranışları, konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Gelinine nişanda 2 kg altın takan, sonrasında oğlunu yerden yere vuran, ablaları ve abisine de düzenli aralıklarla sataşan Murat Övüç, en son gizemli kuyumcu sevgilisiyle ülkeyi terk etmeye karar vermişti.
Geçtiğimiz saatlerde anne ve babasının mezarını ziyaret eden Murat Övüç, mezar başında yaptığı şovla yine kardeşlerini yerin dibine soktu.
Önce dua ettiği anları müzik eşliğinde paylaştı 👇
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Sonra da mezarlığa kendisi dışında kimsenin bakmadığından dert yanarak üç ablası ve ağabeyine seslendi 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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