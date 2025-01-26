Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Kerim Eksikti: Gecelere Akan Arzu Sabancı'nın Küçük Oğlu Kerim Sabancı, Oyuncu Güzelle Yakalandı!

Bir Kerim Eksikti: Gecelere Akan Arzu Sabancı'nın Küçük Oğlu Kerim Sabancı, Oyuncu Güzelle Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2025 - 19:01

Haftalardır Hacı Sabancı'nın babalık davası sebebiyle gündemimizden düşmeyen Sabancı ailesinde bir hareketlenme yaşandı.

Daha yeni bir torunu olduğu öğrenen Arzu Sabancı'ya bir şok da küçük oğlu Kerim Sabancı tarafından yaşatıldı. Geçtiğimiz gece ünlü bir mekanda oyuncu güzelle yakalanan Kerim Sabancı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Samimi görüntüler, @blogyagmuru takipçilerinin ifşasıyla yayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyetin en popüler, Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıları son zamanlarda oldukça sık konuşuyoruz biliyorsunuz.

Cemiyetin en popüler, Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıları son zamanlarda oldukça sık konuşuyoruz biliyorsunuz.

Bir süredir odağımız Arzu ve Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel'in yaşadığı aşktaydı. Attıkları her adım olay oldu, beraber 2.5 seneyi de devirdiler. Son zamanlarda ise sesleri sedaları çıkmıyor.

Bir süredir odağımız Arzu ve Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel'in yaşadığı aşktaydı. Attıkları her adım olay oldu, beraber 2.5 seneyi de devirdiler. Son zamanlarda ise sesleri sedaları çıkmıyor.

Fakat haftalardır asıl konumuz Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın yaşadığı kaos bildiğiniz üzere. Mutlaka denk gelmişsinizdir, Hacı Sabancı'nın bir oğlu olduğu ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde.

Fakat haftalardır asıl konumuz Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın yaşadığı kaos bildiğiniz üzere. Mutlaka denk gelmişsinizdir, Hacı Sabancı'nın bir oğlu olduğu ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde.

F.D. isimli bir kadın, aylar önce oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve yalanlama gelmesine rağmen babalık davasından vazgeçmemişti. Babalık davası sonuçlandı, 3 yaşındaki Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.

F.D. isimli bir kadın, aylar önce oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve yalanlama gelmesine rağmen babalık davasından vazgeçmemişti. Babalık davası sonuçlandı, 3 yaşındaki Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.

Kaçıranlar için babasına kopyası kadar benzeyen minik Uzay'dan ve olayların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Daha yeni nurtopu gibi bir torunu daha olduğunu öğrenen Arzu Sabancı'ya, geçtiğimiz gece bir şok da miniğinden geldi.

Daha yeni nurtopu gibi bir torunu daha olduğunu öğrenen Arzu Sabancı'ya, geçtiğimiz gece bir şok da miniğinden geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı'nın oyuncu güzelle oldukça samimi olduğu video sosyal medya kullanıcıları tarafından ifşa edildi.

Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı'nın oyuncu güzelle oldukça samimi olduğu video sosyal medya kullanıcıları tarafından ifşa edildi.

Videodaki güzelin de Bir Litre Gözyaşı ve BÖRÜ gibi dizilerden tanınan Melis Hacic olduğu ortaya çıktı!

Videodaki güzelin de Bir Litre Gözyaşı ve BÖRÜ gibi dizilerden tanınan Melis Hacic olduğu ortaya çıktı!

Bu ikilinin yakınlığı aşka dönüşür mü orasını bekleyip göreceğiz. Şimdilik sizi Nobu'da sabahlayan çiftin görüntüleriyle baş başa bırakalım!

Bu ikilinin yakınlığı aşka dönüşür mü orasını bekleyip göreceğiz. Şimdilik sizi Nobu'da sabahlayan çiftin görüntüleriyle baş başa bırakalım!

Yorumlarda buluşalım! Siz ne diyorsunuz? Gündem değiştirme hamlesi mi yoksa cidden inanalım mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zyd

koskoca sakıp ağanın torunlarına bak, ömürleri karı kız peşinde geçti.

withlove

Sabancılardan hacı favorim, sakin ol champ 😅

d cord

her gün mutlaka gündemde bir sabancı var, artık kendi uzak akrabalarımdan daha çok görüyor gibiyim