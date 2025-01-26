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Aşk Dedikodusu Çıkınca "Erkeklik" Açıklaması Yapan Sefo'ya Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş'tan Tepki

Aşk Dedikodusu Çıkınca "Erkeklik" Açıklaması Yapan Sefo'ya Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş'tan Tepki

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2025 - 18:07

@tvgundemi hesabı tarafından aşk yaşadıkları dedikodusu yayılan Arya Bektaş ve Sefo, konuya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. 

İlk açıklamayı yapan Sefo'nun aşk dedikodusundan rahatsız olduğu için cinsel yönelimini açıklayıp, Arya Bektaş hakkında 'erkek arkadaşım' vurgusu yapması dikkat çekti. 

Sefo'dan sonra Arya Bektaş da sessizliğini bozdu, kendisine kırıldığını ve açıklamasını şoklar içinde izlediğini dile getirdi.

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''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran, "ISABELLE", "Tutsak" gibi arka arkaya çıkardığı singleların hepsiyle parlamayı başaran Sefo'yu tanımayanınız yoktur.

''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran, "ISABELLE", "Tutsak" gibi arka arkaya çıkardığı singleların hepsiyle parlamayı başaran Sefo'yu tanımayanınız yoktur.

Aynı şekilde, cinsiyet geçiş süreciyle gündeme gelen başarılı make-up artisti eski adıyla Arda, yeni adıyla Arya Bektaş'ı da!

Aynı şekilde, cinsiyet geçiş süreciyle gündeme gelen başarılı make-up artisti eski adıyla Arda, yeni adıyla Arya Bektaş'ı da!

Geçtiğimiz günlerde @tvgundemi isimli hesap tarafından Arya Bektaş ve Sefo'nun bir mekanda oldukça yakınlaştığı yönünde iddialar atılmış, bu dedikodu magazin hesapları arasında kol gezmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde @tvgundemi isimli hesap tarafından Arya Bektaş ve Sefo'nun bir mekanda oldukça yakınlaştığı yönünde iddialar atılmış, bu dedikodu magazin hesapları arasında kol gezmeye başlamıştı.

Öyle çok olay falan olmamıştı fakat Arya Bektaş'la aşk dedikodusu çıkınca epey rahatsız olan Sefo konuya dair kimileri tarafından oldukça tepki çeken bir açıklama paylaştı.

Öyle çok olay falan olmamıştı fakat Arya Bektaş'la aşk dedikodusu çıkınca epey rahatsız olan Sefo konuya dair kimileri tarafından oldukça tepki çeken bir açıklama paylaştı.

Önce fotoğrafın geçtiğimiz yaz Samet Liçina'nın doğum gününde çekildiğini belirtti. Ardından 'Arda benim arkadaşım, yeni adıyla Arya' seçimlerinin farkındayım saygı duyuyorum. Çok merak ediliyorsa heteroyum' açıklamasında bulundu. 

Sonra konuyu anlamayanlar için açıklayayım derken işler iyice karıştı. 'Konuyu bilmeyenler olabilir, birkaç magazin hesabı bir tane erkek arkadaşımla fotoğrafımı paylaşmış, sanki biz çiftmişiz gibi koparsın yani! Birkaç kişi de sordu biliyor musunuz? O bir kişi bile inanmasın diye yapıyorum bu açıklamayı' dedi.

Buyurun, o anları şöyle bırakalım...

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Sefo'nun enteresan yalanlamasının ardından mecburen bir açıklama da Arya Bektaş'tan geldi.

Sefo'nun enteresan yalanlamasının ardından mecburen bir açıklama da Arya Bektaş'tan geldi.

Sefo'yla çıkan haberlerin gerçek olmadığını bildiği için herhangi bir açıklama yapma mecburiyetinde hissetmediğini belirten Arya Bektaş, Sefo'yla aynı şekilde fotoğrafın geçen sene Samet Liçina'nın doğum gününde çekildiğini vurguladı. 

Ayrıca, 'Sefo sabaha karşı bir açıklama yapmış, ilk hikayesinde bunu benim gibi anlatmış ama ikinci hikayesinde kendisini açıklama gereğinde duymuş ve benimle ilgili o kadar kırıcı şeyler söylemiş ki yani kalbim kırılarak şokla izledim. Çünkü transfobi nedir, nasıl yapılır, hangi çağda yaşıyoruz? Benim için çok sevdiğim bir erkek arkadaşım diyor. En erkek sensin, en hetero en erek... Peki sağlık olsun' dedi.

Arya Bektaş'ın açıklamalarını da aşağıya bırakıyoruz 👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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