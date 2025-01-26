Aşk Dedikodusu Çıkınca "Erkeklik" Açıklaması Yapan Sefo'ya Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş'tan Tepki

Sefo'yla çıkan haberlerin gerçek olmadığını bildiği için herhangi bir açıklama yapma mecburiyetinde hissetmediğini belirten Arya Bektaş, Sefo'yla aynı şekilde fotoğrafın geçen sene Samet Liçina'nın doğum gününde çekildiğini vurguladı.

Ayrıca, 'Sefo sabaha karşı bir açıklama yapmış, ilk hikayesinde bunu benim gibi anlatmış ama ikinci hikayesinde kendisini açıklama gereğinde duymuş ve benimle ilgili o kadar kırıcı şeyler söylemiş ki yani kalbim kırılarak şokla izledim. Çünkü transfobi nedir, nasıl yapılır, hangi çağda yaşıyoruz? Benim için çok sevdiğim bir erkek arkadaşım diyor. En erkek sensin, en hetero en erek... Peki sağlık olsun' dedi.