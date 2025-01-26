Aşk Dedikodusu Çıkınca "Erkeklik" Açıklaması Yapan Sefo'ya Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş'tan Tepki
Aşk Dedikodusu Çıkınca "Erkeklik" Açıklaması Yapan Sefo'ya Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş'tan Tepki
@tvgundemi hesabı tarafından aşk yaşadıkları dedikodusu yayılan Arya Bektaş ve Sefo, konuya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.
İlk açıklamayı yapan Sefo'nun aşk dedikodusundan rahatsız olduğu için cinsel yönelimini açıklayıp, Arya Bektaş hakkında 'erkek arkadaşım' vurgusu yapması dikkat çekti.
Sefo'dan sonra Arya Bektaş da sessizliğini bozdu, kendisine kırıldığını ve açıklamasını şoklar içinde izlediğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran, "ISABELLE", "Tutsak" gibi arka arkaya çıkardığı singleların hepsiyle parlamayı başaran Sefo'yu tanımayanınız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı şekilde, cinsiyet geçiş süreciyle gündeme gelen başarılı make-up artisti eski adıyla Arda, yeni adıyla Arya Bektaş'ı da!
Geçtiğimiz günlerde @tvgundemi isimli hesap tarafından Arya Bektaş ve Sefo'nun bir mekanda oldukça yakınlaştığı yönünde iddialar atılmış, bu dedikodu magazin hesapları arasında kol gezmeye başlamıştı.
Öyle çok olay falan olmamıştı fakat Arya Bektaş'la aşk dedikodusu çıkınca epey rahatsız olan Sefo konuya dair kimileri tarafından oldukça tepki çeken bir açıklama paylaştı.
Buyurun, o anları şöyle bırakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sefo'nun enteresan yalanlamasının ardından mecburen bir açıklama da Arya Bektaş'tan geldi.
Arya Bektaş'ın açıklamalarını da aşağıya bırakıyoruz 👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın