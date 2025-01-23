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O Şimdi Asker: Bedelli Askerlik Yeri Belli Olan Cemal Can Canseven'den Devre Arkadaşlarına Duyuru!

O Şimdi Asker: Bedelli Askerlik Yeri Belli Olan Cemal Can Canseven'den Devre Arkadaşlarına Duyuru!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.01.2025 - 20:12

Geçtiğimiz saatlerde bedelli askerlik yerleri açıklandı! Birkaç ay sonra askere gidecek ünlülerimizden birinin de eski Survivor şampiyonu, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı. 

Bedelli askerlik yerini öğrenen ve sosyal medya hesabında paylaşan Cemal Can Canseven, 'devre arkadaşlarına' seslendi! 

Gelin, detaylara beraber bakalım 😂

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz saatlerde, bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz saatlerde, bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı!

Birkaç saat önce, bu sene bitmeden askerlik görevini yerine getirecek ünlü isimlerden birinin de Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

Birkaç saat önce, bu sene bitmeden askerlik görevini yerine getirecek ünlü isimlerden birinin de Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

E-devlet'e girmeye çalışırken heyecandan şifresini üst üste yanlış giren Canseven önce sisteme bir türlü giriş yapamadı.

E-devlet'e girmeye çalışırken heyecandan şifresini üst üste yanlış giren Canseven önce sisteme bir türlü giriş yapamadı.

Ardından, askerlik yerini sosyal medyadan duyurup "devre arkadaşlarına" seslendi! 😂

Ardından, askerlik yerini sosyal medyadan duyurup "devre arkadaşlarına" seslendi! 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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