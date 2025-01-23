Rapçi Ege Taştan ve QIMP'nin Cinsel İstismarına Uğradığını İddia Eden C.A. Tehdit Edildiğini Açıkladı
Instagram ve X'te blu3bberry kullanıcı adını kullanan 19 yaşındaki genç kız C.A., geçtiğimiz ay rapçi Ege Taştan ve QIMP'nin cinsel istismarına uğradığını iddia etmişti.
Adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen @blu3berry önce kendi Instagram hesabında paylaştığı hikayeler, sonra da X'te bir kullanıcıya anlattığı detaylarla gündeme gelmiş, X'i çalkalamıştı. İddiaların odağındaki 'rapçi' üç gence açılan dava uzaklaştırma kararıyla sonuçlanmış, konunun üstü de kapanmıştı.
C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini açıklayan C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci de BirGün'e konuştu.
Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin bir gün olsun gündemden düşmediği ülkemizde, @blu3bberry adlı bir Instagram kullanıcısının hesabından attığı hikayeler aracılığıyla geçtiğimiz ay korkunç iddialar ortaya atılmıştı.
X'te viral olan konuya dair bir tweet de şarkıcı Aydilge'den gelmişti. Aydilge, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile iletişime geçtiğini duyurmuştu.
Suç duyurusunda bulunan 19 yaşındaki C.A.'nın davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Ayten Bademci konuyla ilgili canlı yayına katılmış, iddiaların odağındaki üç rapçi hakkında yalnızca uzaklaştırma kararı verildiğini duyurmuştu.
Uzaklaştırma kararının ardından sular durulmuş, konu kapanmaya yüz tutmuştu ki C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Ege Taştan, Osman Candan ve Sayit isimli şahsın uzaklaştırma kararına rağmen kendisine tehdit savurduğunu iddia etti.
Zorla aldıkları çantasını parçalayıp çantayla çektikleri fotoğrafı profil fotoğrafı olarak değiştirdiklerini açıkladı.
"Utanması gereken kişiler siz ve size destek olan, bunu gerçekten yaptığınızı bilerek sizi kral, abi, baba, aslan ilan eden o 'incel zihniyetli' kişilerdir" dedi.
Yaşadığı travmayı anlattı...
Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 3 kişinin cezasını çekmesini istediğini belirtti ve yardım istedi.
Ege Taştan ve Osman Candan'ın hala tutuklanmaması tepki çekerken C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci BirGün'e konuştu.
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