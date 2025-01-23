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Rapçi Ege Taştan ve QIMP'nin Cinsel İstismarına Uğradığını İddia Eden C.A. Tehdit Edildiğini Açıkladı

Rapçi Ege Taştan ve QIMP'nin Cinsel İstismarına Uğradığını İddia Eden C.A. Tehdit Edildiğini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.01.2025 - 18:45 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 19:04

Instagram ve X'te blu3bberry kullanıcı adını kullanan 19 yaşındaki genç kız C.A., geçtiğimiz ay rapçi Ege Taştan ve QIMP'nin cinsel istismarına uğradığını iddia etmişti. 

Adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen @blu3berry önce kendi Instagram hesabında paylaştığı hikayeler, sonra da X'te bir kullanıcıya anlattığı detaylarla gündeme gelmiş, X'i çalkalamıştı. İddiaların odağındaki 'rapçi' üç gence açılan dava uzaklaştırma kararıyla sonuçlanmış, konunun üstü de kapanmıştı.

C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini açıklayan C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci de BirGün'e konuştu.

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Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin bir gün olsun gündemden düşmediği ülkemizde, @blu3bberry adlı bir Instagram kullanıcısının hesabından attığı hikayeler aracılığıyla geçtiğimiz ay korkunç iddialar ortaya atılmıştı.

Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin bir gün olsun gündemden düşmediği ülkemizde, @blu3bberry adlı bir Instagram kullanıcısının hesabından attığı hikayeler aracılığıyla geçtiğimiz ay korkunç iddialar ortaya atılmıştı.

Sosyal medyada 'blu3berry' kullanıcı adıyla tanınan 19 yaşındaki genç kız yaptığı paylaşımlarda, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın (QIMP) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.

X'te viral olan konuya dair bir tweet de şarkıcı Aydilge'den gelmişti. Aydilge, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile iletişime geçtiğini duyurmuştu.

X'te viral olan konuya dair bir tweet de şarkıcı Aydilge'den gelmişti. Aydilge, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile iletişime geçtiğini duyurmuştu.

Suç duyurusunda bulunan 19 yaşındaki C.A.'nın davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Ayten Bademci konuyla ilgili canlı yayına katılmış, iddiaların odağındaki üç rapçi hakkında yalnızca uzaklaştırma kararı verildiğini duyurmuştu.

Suç duyurusunda bulunan 19 yaşındaki C.A.'nın davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Ayten Bademci konuyla ilgili canlı yayına katılmış, iddiaların odağındaki üç rapçi hakkında yalnızca uzaklaştırma kararı verildiğini duyurmuştu.

Konunun detayını öğrenmek isteyenler için her şeyin nasıl başladığı ve 19 yaşındaki genç sosyal medya kullanıcısının sesini nasıl duyurmayı başardığından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzaklaştırma kararının ardından sular durulmuş, konu kapanmaya yüz tutmuştu ki C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Uzaklaştırma kararının ardından sular durulmuş, konu kapanmaya yüz tutmuştu ki C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Ege Taştan, Osman Candan ve Sayit isimli şahsın uzaklaştırma kararına rağmen kendisine tehdit savurduğunu iddia etti.

Ege Taştan, Osman Candan ve Sayit isimli şahsın uzaklaştırma kararına rağmen kendisine tehdit savurduğunu iddia etti.
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Zorla aldıkları çantasını parçalayıp çantayla çektikleri fotoğrafı profil fotoğrafı olarak değiştirdiklerini açıkladı.

Zorla aldıkları çantasını parçalayıp çantayla çektikleri fotoğrafı profil fotoğrafı olarak değiştirdiklerini açıkladı.

"Utanması gereken kişiler siz ve size destek olan, bunu gerçekten yaptığınızı bilerek sizi kral, abi, baba, aslan ilan eden o 'incel zihniyetli' kişilerdir" dedi.

"Utanması gereken kişiler siz ve size destek olan, bunu gerçekten yaptığınızı bilerek sizi kral, abi, baba, aslan ilan eden o 'incel zihniyetli' kişilerdir" dedi.

Yaşadığı travmayı anlattı...

Yaşadığı travmayı anlattı...

Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 3 kişinin cezasını çekmesini istediğini belirtti ve yardım istedi.

Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 3 kişinin cezasını çekmesini istediğini belirtti ve yardım istedi.

Ege Taştan ve Osman Candan'ın hala tutuklanmaması tepki çekerken C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci BirGün'e konuştu.

Ege Taştan ve Osman Candan'ın hala tutuklanmaması tepki çekerken C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci BirGün'e konuştu.

Bademci şu ifadeleri kullandı:  

'C.A.'yı dün gece ölüm tehditlerinin ardından hızlıca güvenli bir yere götürdük. Taştan ve Candan bir süredir tehditlerini sürdürüyor. Ayrıca C.A.'nın telefon numarasını sosyal medyadan paylaştırılarak başkaları tarafından da tehdit ve tacize maruz bırakılmasına sebep oldular. Bugün tekrar bir suç duyurusunda bulunduk. Adli kontrol kararı yetersiz kalıyor. Birdahaki sefere müvekkili koruyamama ihtimalimize karşı savcılığın tutuklama talebi ile dosyayı yeniden değerlendirmesini talep ettik. Sürecin takipçisiyiz.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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