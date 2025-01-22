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Acının Tarifi Yok: Zuhal Topal, Kızı Lina'nın Yangın Faciasında Vefat Eden Arkadaşı ve Ailesine Son Veda

Acının Tarifi Yok: Zuhal Topal, Kızı Lina'nın Yangın Faciasında Vefat Eden Arkadaşı ve Ailesine Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2025 - 19:18

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde 21 Ocak günü sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın 79 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 

Hala yangının sorumlusu ve net çıkış sebebinin belli olmaması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep olurken, hayatını kaybedenler arasında Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de olduğu ortaya çıktı. 

Zuhal Topal, yaşadığımız kabusa isyan ederken, kızının arkadaşı ve ailesine de son kez veda etti.

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Bolu, Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği elim olayda onlarca kişi yaralandı, çocuklar ve aileler hayattan koptu, koparıldı.

Bolu, Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği elim olayda onlarca kişi yaralandı, çocuklar ve aileler hayattan koptu, koparıldı.

Yangından kimin sorumlu olduğu konusunda hala bir sonuca varılamadı. Hatta işletmenin yalnızca 19 gün önce denetlendiği de ortaya çıktı.

Yangından kimin sorumlu olduğu konusunda hala bir sonuca varılamadı. Hatta işletmenin yalnızca 19 gün önce denetlendiği de ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliği henüz net olarak açıklanmadı. Şimdiye dek ne yazık ki vefat haberini aldığımız kimliği kesinleşen isimlerin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, Zuhal Topal'ın kızı Lina'nın okul arkadaşı, annesi ve abisinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde, Zuhal Topal'ın kızı Lina'nın okul arkadaşı, annesi ve abisinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden minik Elif ile kızı Lina'nın pozunu paylaşan Zuhal Topal, hem yaşanan kabusa tepki gösterdi, hem de vefat eden aileye son vedasını yazdı.

Hayatını kaybeden minik Elif ile kızı Lina'nın pozunu paylaşan Zuhal Topal, hem yaşanan kabusa tepki gösterdi, hem de vefat eden aileye son vedasını yazdı.

'Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin.Allahım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin 🙏Cennette huzur içinde uyuyun 😔Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları ; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun....' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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