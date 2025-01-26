Evliliği Garantiye Aldı: Brezilyalı Marlon'u İstanbul'a Getiren Şeyma Subaşı Aşkını Galata Kulesi'ne Çıkardı!
Evliliği Garantiye Aldı: Brezilyalı Marlon'u İstanbul'a Getiren Şeyma Subaşı Aşkını Galata Kulesi'ne Çıkardı!
Acun Ilıcalı'nın ardından Meedo'suyla yaptığı evlilik de hüsranla sonuçlanınca uzunca bir süre aşk kapılarını kapatan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisini paylaşmış, kalbini birine kaptırdığını kendisi ilan etmişti!,
Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'yı gözden nazardan saklayan Subaşı, şimdiye dek hep flu ve belirsiz fotoğraflar paylaştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise biricik aşkını İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı! Brezilyalı Marlon'u küçük bir İstanbul turuna çıkaran Şeyma Subaşı, fırsat bu fırsat diyerek evlilik işini de garantiye aldı 😂
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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı fırtınalı aşkla giren, boşanmanın ardından da hayatımızın bir parçası olarak kalmayı başaran Şeyma Subaşı, Meedo'suyla evliliği de hüsranla sonuçlanında aşkla kapılarını bir süreliğine kapatmıştı hatırlarsanız.
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İşler geçtiğimiz aylarda değişti! Evinin mutfağında yemek yapan bir yakışıklı paylaşan Şeyma Subaşı, kısa süre içerisinde yeni bir aşka yelken açtığını kendi paylaşımlarıyla yani kendi isteğiyle duyurdu.
Bugüne dek hep ya çok uzaktan, ya flu fotoğraflarda ya da yüzü dönük pozlarla gördük Brezilyalı model sevgilisini.
Fakat geçtiğimiz saatlerde ilk defa yakından görmek nasip oldu Marlon'u! 😂
Yeni aşkını İstanbul'a getiren Şeyma Subaşı, bugünü tarihi yerlerde dolanmaya ve İstanbul'un keyfini çıkarmaya adadı.
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"Hazır buralara gelmişken fırsatını kaçırmayayım" demiş olacak ki iki arada bir derede Marlon'unu Galata Kulesi'ne çıkarmayı da başardı. Rivayeti biliyorsunuz, Şeyma'nın ilk çıkışı değildir belki ama Marlon'un yüzde doksan öyle olduğunu düşünürsek manifest belli diyebiliriz 😂
Bir de unutmadan ilk post da geldi eşzamanlı olarak! Aylardır herhangi bir post paylaşmayarak hepimizi şaşırtan Şeyma Subaşı, Marlon'u ilk kez ana sayfasına taşıdı. Şeyma'yı öpücüklere boğan yeni enişte pek bir beğenildi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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