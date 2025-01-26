Şamil Tayyar da Mehmet Nuri Ersoy'u Hedef Aldı: "Turizm Bakanı Artık AK Parti İçin Taşınması Ağır Bir Yüktür"

Kartalkaya'da yaşanan facianın ardından gerçek sorumlulara ulaşma noktasında henüz net bir gelişme yaşanmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çıktığı canlı yayında bakanlıklarında hiçbir şekilde sorumluluk olmadığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı ve İl Özel İdaresi'ni hedef alan Ersoy'u ilgili kurumlar tek tek yalanladı. AKP içinden Bülent Arınç'tan eski vekillere, AKP'li gazetecilere kadar birçok kişi sorumluluğu Ersoy'a yüklüyor. Son açıklama yapan kişi ise Şamil Tayyar oldu.