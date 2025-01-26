Şamil Tayyar da Mehmet Nuri Ersoy'u Hedef Aldı: "Turizm Bakanı Artık AK Parti İçin Taşınması Ağır Bir Yüktür"
Şamil Tayyar da Mehmet Nuri Ersoy'u Hedef Aldı: "Turizm Bakanı Artık AK Parti İçin Taşınması Ağır Bir Yüktür"
Kartalkaya'da yaşanan facianın ardından gerçek sorumlulara ulaşma noktasında henüz net bir gelişme yaşanmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çıktığı canlı yayında bakanlıklarında hiçbir şekilde sorumluluk olmadığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı ve İl Özel İdaresi'ni hedef alan Ersoy'u ilgili kurumlar tek tek yalanladı. AKP içinden Bülent Arınç'tan eski vekillere, AKP'li gazetecilere kadar birçok kişi sorumluluğu Ersoy'a yüklüyor. Son açıklama yapan kişi ise Şamil Tayyar oldu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un çıktığı canlı yayını hedef alarak "Keşke hiç çıkmasaydı" diyen Şamil Tayyar bugün de farklı yorumlarla konuya değindi.
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Tayyar, "Turizm belgeli tesis olmasına rağmen kendisi hariç tüm kurumları suçladı" dediği Ersoy'a dair ağır eleştiriler getirdi.
Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin Ersoy'u yalanlamasına değinen Tayyar, "Tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanının olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz." dedi.
Otel sahibi Halit Ergül'ün de kendisini yalanladığını söyleyen Şamil Tayyar, "Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım." dedi.
Tayyar, Bakan Ersoy için "79 canımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti." ifadesini kullandı.
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Son olarak AKP üzerinden de bir değerlendirme yapan Şamil Tayyar, "Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür." dedi.
Şamil Tayyar bir eleştiri de AKP seçmenine seslendi. Tayyar, "Hazreti Ömer adaleti diyeceksiniz ama turist Ömer gibi yaşayacaksınız. Hazreti Ali’nin ilminden söz edeceksiniz ama Cin Ali gibi davranacaksınız." diye tepki gösterdi.
Şamil Tayyar'ın AKP'li seçmen ve bazı hesaplara sert çıktığı paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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