Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener Tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener Tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve imza yetkili itfaiye personeli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in tutuklanmasına karar verildi.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi için Bolu Adliyesi'ne sevk edildi ve ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Sulh Ceza Hakimliği Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin de tutuklanmasına karar verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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