Bakan Mustafa Nuri Ersoy, İl Özel İdare'yi İşaret Etmişti, İl Özel İdare de Bakanlığı İşaret Etti
Bakan Mustafa Nuri Ersoy, İl Özel İdare'yi İşaret Etmişti, İl Özel İdare de Bakanlığı İşaret Etti
Kartalkaya'da yaşanan facianı ardından 78 kişi hayatını kaybetti. Bu facianın sorumluluğunu üstlenme konusunda ise tüm kurumlar birbirini suçluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bolu Belediyesi arasındaki suçlamalar sürüyor. Bakan Ersoy, son olarak İl Özel İdare'yi suçlamıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumdan da NOW Tv'ye açıklama geldi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Nuri Ersoy, Ahmet Hakan'ın konuğu olarak katıldığı yayında suçlamaları reddetmiş, bakanlığın bir suçu olmadığını iddia etmişti.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ersoy'u belgelerle yalanlayan ilk kişi oldu. Özcan, bakanın suçlamalarda bulunurken itiraflarda bulunduğunu iddia etmişti.
Bakan Ersoy'a bugün bir yalanlama da İl Özel İdare'den geldi. NOW Tv'nin ulaştığı yetkililer, "sorumluluk bakanlıkta" dedi.
Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, NOW Tv'den Alican Uludağ'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Köstereli, "2015'teki ruhsat yalnızca adres değişikliği içindi. Adres değişikliğinde yeni belge istenmez. Belge üstündeki adres değiştirilir" dedi.
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Köstereli, "Yönetmelikte buranın denetimi kimde olduğu belli. Her şey yönetmelikte yazıyor. Burası turizm belgeli bir işletme" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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