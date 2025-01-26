Bakan Mustafa Nuri Ersoy, İl Özel İdare'yi İşaret Etmişti, İl Özel İdare de Bakanlığı İşaret Etti

Kartalkaya'da yaşanan facianı ardından 78 kişi hayatını kaybetti. Bu facianın sorumluluğunu üstlenme konusunda ise tüm kurumlar birbirini suçluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bolu Belediyesi arasındaki suçlamalar sürüyor. Bakan Ersoy, son olarak İl Özel İdare'yi suçlamıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumdan da NOW Tv'ye açıklama geldi.