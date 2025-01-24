Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bakan İtiraflarda Bulundu" Dedi

Kartalkaya'da yanan otel ve kaybettiğimiz insanların ardından sorumluluk alanı tartışması sürüyor. Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te katıldığı programda bakanlıkta yetki olmadığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da buna karşılık iddialarda bulundu. Özcan, 'Bakanın istifa değil yargılanması gerekiyor' dedi. Tanju Özcan'a göre bakan 'bazı itiraflarda bulundu.'

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