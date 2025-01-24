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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bakan İtiraflarda Bulundu" Dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bakan İtiraflarda Bulundu" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2025 - 23:57

Kartalkaya'da yanan otel ve kaybettiğimiz insanların ardından sorumluluk alanı tartışması sürüyor. Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te katıldığı programda bakanlıkta yetki olmadığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da buna karşılık iddialarda bulundu. Özcan, 'Bakanın istifa değil yargılanması gerekiyor' dedi. Tanju Özcan'a göre bakan 'bazı itiraflarda bulundu.' 

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Tanju Özcan, "Keşke bu canlı yayına birlikte çıkmış olsaydık da her şeyi orada anlatabilseydim. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu; bu otelin belediye alanında olmadığını, bir turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini kabul etti." dedi.

Tanju Özcan, "Keşke bu canlı yayına birlikte çıkmış olsaydık da her şeyi orada anlatabilseydim. Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu; bu otelin belediye alanında olmadığını, bir turizm merkezi olduğunu ve bakanlık tarafından teşvik verildiğini kabul etti." dedi.

Özcan, Bakan Ersoy için "Bazı konularda da kıvırdı." dedi. İtfaiye yetkisiyle ilgili konuşan Özcan, bakanın mevzuatı yanlış aktardığını iddia etti.

Özcan, Bakan Ersoy için "Bazı konularda da kıvırdı." dedi. İtfaiye yetkisiyle ilgili konuşan Özcan, bakanın mevzuatı yanlış aktardığını iddia etti.

Tanju Özcan, suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" dedi.

Tanju Özcan, suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek, "Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" dedi.

Özcan son olarak önemli bir iddiada bulunarak "7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyormuş" dedi.

Özcan son olarak önemli bir iddiada bulunarak "7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyormuş" dedi.

Özcan, "Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor." dedi.

Özcan, "Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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