İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan ile Ünal Karaman Arasındaki Diyaloğu Anlattı

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'deki istifalara isyan etti. 'Ne zaman doğru bir şey yapsak...' diyen Dervişoğlu, operasyonla karşılaştıklarını söyledi. İYİ Parti'den gidenlere kişisel olarak hakkını helal etse de 'Millet için akıttığımız ter haram olsun' dedi. Ünal Karaman'ın ayrılığına da değinen Dervişoğlu süreci anlattı. Karaman'ın ani istifasının gerekçesini açıkladı.