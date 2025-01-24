İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan ile Ünal Karaman Arasındaki Diyaloğu Anlattı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan ile Ünal Karaman Arasındaki Diyaloğu Anlattı
Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'deki istifalara isyan etti. 'Ne zaman doğru bir şey yapsak...' diyen Dervişoğlu, operasyonla karşılaştıklarını söyledi. İYİ Parti'den gidenlere kişisel olarak hakkını helal etse de 'Millet için akıttığımız ter haram olsun' dedi. Ünal Karaman'ın ayrılığına da değinen Dervişoğlu süreci anlattı. Karaman'ın ani istifasının gerekçesini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dervişoğlu, partisindeki istifalara dair değerlendirmelerde bulundu ve operasyona maruz kaldıklarını söyledi.
Dervişoğlu, "Ne zaman doğru bir iş yapsak bir operasyonla karşılaşıyoruz. Demek ki doğru yoldayız. Bunlardan dolayı üzgün değilim" dedi.
Ünal Karaman'ın istifasına da değinen Müsavat Dervişoğlu "Gidiyorsun hayırlı olsun ama bunun takvimini nasıl ayarlayacaksın" dediği Ünal Karaman'dan ilginç bir yanıt almış.
Dervişoğlu'nun anlatımına göre Karaman, "Cumhurbaşkanı acele etmemi istedi" yanıtını vererek partisinden alelacele istifa etmiş. Dervişoğlu, "Anladım ki Cumhurbaşkanı'nın eli İYİ Parti'nin içine uzanmış." açıklaması yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın