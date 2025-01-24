Testo Taylan ve Özlem Gürses YouTube Programında Karşı Karşıya Geldi: Gerçek Ortaya Çıktı

Bugün sosyal medyada konuşulanlardan biri de Özlem Gürses'in Testo Taylan'ın ev ziyareti teklifini reddetmesiydi. Özlem Gürses YouTube'daki programında bu konuya değindi. Daha önce Testo Taylan'ın yayına yorum olarak Gürses'i taciz eden yorumları gündeme gelmişti. Gürses, Testo Taylan'ı yayına kabul ederek bu durumu da konuştu. Ve gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.