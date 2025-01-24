Testo Taylan ve Özlem Gürses YouTube Programında Karşı Karşıya Geldi: Gerçek Ortaya Çıktı
Testo Taylan ve Özlem Gürses YouTube Programında Karşı Karşıya Geldi: Gerçek Ortaya Çıktı
Bugün sosyal medyada konuşulanlardan biri de Özlem Gürses'in Testo Taylan'ın ev ziyareti teklifini reddetmesiydi. Özlem Gürses YouTube'daki programında bu konuya değindi. Daha önce Testo Taylan'ın yayına yorum olarak Gürses'i taciz eden yorumları gündeme gelmişti. Gürses, Testo Taylan'ı yayına kabul ederek bu durumu da konuştu. Ve gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
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Sosyal medyada Özlem Gürses'in Testo Taylan'ın ev ziyaretli video teklifini reddettiği bugün sıkça konuşuldu. Gürses konuya açıklık getirdi.
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YouTube'daki yayınına Testo Taylan'ı konuk alan Gürses, daha önce Testo Taylan'ın kendisine küfürlü yorum yazdığı iddialarını da yeniden gündeme getirdi.
"Bunun gerçeğini anlatır mısın?" diyen Gürses'e Testo Taylan, "Bu kişi ben değilim. Bundan son derece de rahatsızım. Profil, isim yazma şekli zaten ben değilim" diyerek konuya açıklık getirdi.
Testo Taylan'ın ev ziyaretini neden reddettiğine de değinen Gürses, yayında bu konuya açıklık getirdi.
Özlem Gürses, "Burası annemle yaşadığım ev, benim mabedim o yüzden böyle bir durumu kabul etmedim. Kimseye açmadım" dedi.
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İsminin hikayesini soran Gürses, "Taylan Özgüç, babam koydu aslında Taylan Özgür'den geliyor. Çok siyasi olmasın diye bir harfi değiştirmişler" dedi.
Taylan Özgür, 1968 öğrenci hareketi liderlerindendi. 68 Kuşağı'nın faili meçhul bir cinayet sonucunda öldürülen ilk kişilerinden olan Taylan'ın ismi sonraki yıllarda birçok çocuğa verilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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