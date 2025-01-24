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Konya’da 3 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Konya’da 3 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 20:48

Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Binan çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında 3-4 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Enkaz altında bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Konya Valisi, enkazda 5 kişinin olduğunu söylerken binanın 1994 yılında iskan ruhsatı aldığını ve herhangi bir yıkım kararı bulunmadığını dile getirdi. Binada 14 daire, 7 dükkan olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre 3 katlı bina çöktü. Enkazda 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre 3 katlı bina çöktü. Enkazda 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeden ilk görüntüler şöyle:

Konya Valisi: "Enkaz altında 5 kişi olduğu bilgisini aldık."

Konya Valisi: "Enkaz altında 5 kişi olduğu bilgisini aldık."

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinden ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Akın, 'İçeriden çıkan vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu bilgisi alındı. Binanın ruhsat durumuyla ilgili kaç dairesi olduğuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu anda bütün gayretimizi yapıyoruz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim.'

1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır'.

(Fotoğraf: Binan çökmeden önceki hali.)

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AFAD: "200 personel sevk edildi."

AFAD: "200 personel sevk edildi."
twitter.com

AFAD, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:
twitter.com

'Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.

Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.  

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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