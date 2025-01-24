Konya’da 3 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır'.

(Fotoğraf: Binan çökmeden önceki hali.)