Konya’da 3 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Konya’da 3 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Binan çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında 3-4 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Enkaz altında bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Konya Valisi, enkazda 5 kişinin olduğunu söylerken binanın 1994 yılında iskan ruhsatı aldığını ve herhangi bir yıkım kararı bulunmadığını dile getirdi. Binada 14 daire, 7 dükkan olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre 3 katlı bina çöktü. Enkazda 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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Bölgeden ilk görüntüler şöyle:
Konya Valisi: "Enkaz altında 5 kişi olduğu bilgisini aldık."
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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AFAD: "200 personel sevk edildi."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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