Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Konya'daki Binanın Çökme Anını Kameralar Saniye Saniye Kaydetti

Konya'daki Binanın Çökme Anını Kameralar Saniye Saniye Kaydetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 21:53

İçerik Devam Ediyor

Konya’nın Selçuklu Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde çöken 3 katlı, 14 daireli binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında 5 kişinin olduğu bildirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada olay yerine 200 kişilik ekip sevk edildi. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. 

Konya’da binanın çökme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konya’nın Selçuklu Mahallesi’nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5 kişinin enkazda kaldığı bilgisi verilirken bölgeye AFAD tarafından 200 personel sevk edildi.

Konya’nın Selçuklu Mahallesi’nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5 kişinin enkazda kaldığı bilgisi verilirken bölgeye AFAD tarafından 200 personel sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Binanın çökme anı kameralara yansıdı. Felaket böyle meydana geldi 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın