Konya'daki Binanın Çökme Anını Kameralar Saniye Saniye Kaydetti

Konya’nın Selçuklu Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde çöken 3 katlı, 14 daireli binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında 5 kişinin olduğu bildirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada olay yerine 200 kişilik ekip sevk edildi. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Konya’da binanın çökme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Konya’nın Selçuklu Mahallesi’nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5 kişinin enkazda kaldığı bilgisi verilirken bölgeye AFAD tarafından 200 personel sevk edildi.
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Binanın çökme anı kameralara yansıdı. Felaket böyle meydana geldi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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