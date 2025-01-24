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Konya’da Zamanla Yarış: Çöken Binanın Enkazından Beşinci Saatte İki Kişi Kurtarıldı

Konya’da Zamanla Yarış: Çöken Binanın Enkazından Beşinci Saatte İki Kişi Kurtarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 01:13

Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binada enkaz altında olan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralarla 4 kişiden ısı alındığı belirtilirken AFAD, 2 kişiyle iletişim kurulduğunu açıklamıştı. Arama kurtarma çalışmalarında 5’inci saat geride kalırken 2 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. AFAD başkanımızın enkaz altında üçüncü kişinin de yaşadığı bilgisini verdi. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik' dedi.

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Konya Selçuklu’da 3 katlı bina saat 20.00’da çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişiyi kurtarma çalışmaları beş saati aşkın süredir devam ediyor.

Konya Selçuklu’da 3 katlı bina saat 20.00’da çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişiyi kurtarma çalışmaları beş saati aşkın süredir devam ediyor.

Yaklaşık 200 personelle devam eden çalışmalarda iki kişi beş saatin ardından enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Yaklaşık 200 personelle devam eden çalışmalarda iki kişi beş saatin ardından enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD ekipleri termal kameranın 4 kişiyi gördüğünü ifade etmişti.

Yaralı iki kişiye ilk müdahale enkaz altında yapıldı. İki kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralı iki kişiye ilk müdahale enkaz altında yapıldı. İki kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kurtarma anları kameralara böyle yansıdı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik."

Olay yerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları dedi:

'Bilinmeyen bir sebeple çöktü. 10 dakika içerisinde arama kurtarmayla ilgili tüm ekiplerimiz buraya geldi. Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları başladı. 

Adrese dayalı nüfus sisteminde burada 79 kişinin ikamet ettiği gözüküyor. 

Enkazın altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. 

AFAD başkanımızın enkaz altında üçüncü kişinin de yaşadığı bilgisini verdi. 

Enkaz altında radar sistemleriyle tarama yapıyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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