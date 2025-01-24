Konya’da Zamanla Yarış: Çöken Binanın Enkazından Beşinci Saatte İki Kişi Kurtarıldı
Konya’da Zamanla Yarış: Çöken Binanın Enkazından Beşinci Saatte İki Kişi Kurtarıldı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binada enkaz altında olan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralarla 4 kişiden ısı alındığı belirtilirken AFAD, 2 kişiyle iletişim kurulduğunu açıklamıştı. Arama kurtarma çalışmalarında 5’inci saat geride kalırken 2 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. AFAD başkanımızın enkaz altında üçüncü kişinin de yaşadığı bilgisini verdi. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik' dedi.
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Konya Selçuklu’da 3 katlı bina saat 20.00’da çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişiyi kurtarma çalışmaları beş saati aşkın süredir devam ediyor.
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Yaklaşık 200 personelle devam eden çalışmalarda iki kişi beş saatin ardından enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralı iki kişiye ilk müdahale enkaz altında yapıldı. İki kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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