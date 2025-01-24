Konya’da Zamanla Yarış: Çöken Binanın Enkazından Beşinci Saatte İki Kişi Kurtarıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binada enkaz altında olan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralarla 4 kişiden ısı alındığı belirtilirken AFAD, 2 kişiyle iletişim kurulduğunu açıklamıştı. Arama kurtarma çalışmalarında 5’inci saat geride kalırken 2 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şu an enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. AFAD başkanımızın enkaz altında üçüncü kişinin de yaşadığı bilgisini verdi. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik' dedi.