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Konya'da Çöken Binada Yaşayan Vatandaş Binayı Nasıl Tahliye Ettiklerini Anlattı!

Konya'da Çöken Binada Yaşayan Vatandaş Binayı Nasıl Tahliye Ettiklerini Anlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 00:47

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Geçtiğimiz saatlerde Konya merkez Selçuklu ilçesinde üç katlı binanın çöktüğü haberi gelmiş ardından AFAD tarafından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Binada yaşayan bir vatandaş, Ali isimli bir çocuk sayesinde birçok kişinin binayı nasıl tahliye ettiğini anlattı.

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Geçtiğimiz saatlerde Konya'nın Selçuk ilçesinde üç katlı binanın çökmesinin ardından binada yaşayan vatandaş tahliyenin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Geçtiğimiz saatlerde Konya'nın Selçuk ilçesinde üç katlı binanın çökmesinin ardından binada yaşayan vatandaş tahliyenin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Vatandaş tahliye süreci hakkında, “Ali diye bir çocuk var, herkesin kapısını tek tek çalıp binadan çıkmalarını söylemiş; hatta benim hanımıma da o söylemiş!'' ifadelerini kullandı.

Vatandaş tahliye süreci hakkında, “Ali diye bir çocuk var, herkesin kapısını tek tek çalıp binadan çıkmalarını söylemiş; hatta benim hanımıma da o söylemiş!'' ifadelerini kullandı.

Vatandaşın konuşmasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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