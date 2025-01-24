Konya'da Çöken Binada Yaşayan Vatandaş Binayı Nasıl Tahliye Ettiklerini Anlattı!

Geçtiğimiz saatlerde Konya merkez Selçuklu ilçesinde üç katlı binanın çöktüğü haberi gelmiş ardından AFAD tarafından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Binada yaşayan bir vatandaş, Ali isimli bir çocuk sayesinde birçok kişinin binayı nasıl tahliye ettiğini anlattı.