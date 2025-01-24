Konya'da Çöken Binada Yaşayan Vatandaş Binayı Nasıl Tahliye Ettiklerini Anlattı!

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Geçtiğimiz saatlerde Konya'nın Selçuk ilçesinde üç katlı binanın çökmesinin ardından binada yaşayan vatandaş tahliyenin nasıl gerçekleştiğini anlattı.
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Vatandaş tahliye süreci hakkında, “Ali diye bir çocuk var, herkesin kapısını tek tek çalıp binadan çıkmalarını söylemiş; hatta benim hanımıma da o söylemiş!'' ifadelerini kullandı.
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