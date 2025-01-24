Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Fransa'da Kaldığı Otelin Olası Yangın Durumuna Karşı Önemlerini Paylaştı

Birçok gündüz kuşağı programında sunucu olarak gördüğümüz oyuncu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde 78 kişiyi yaşamdan kopartan facianın ardından Fransa'da kaldığı otelin olası bir yangına karşı ne kadar tedbirli olduğunu çektiği bir video görüntü ile sosyal medya hesabından paylaştı. Saygıner'in bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.