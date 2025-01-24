Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Fransa'da Kaldığı Otelin Olası Yangın Durumuna Karşı Önemlerini Paylaştı
Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Fransa'da Kaldığı Otelin Olası Yangın Durumuna Karşı Önemlerini Paylaştı
Birçok gündüz kuşağı programında sunucu olarak gördüğümüz oyuncu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde 78 kişiyi yaşamdan kopartan facianın ardından Fransa'da kaldığı otelin olası bir yangına karşı ne kadar tedbirli olduğunu çektiği bir video görüntü ile sosyal medya hesabından paylaştı. Saygıner'in bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.
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'Sihirli Annem' dizisiyle kariyerinde yükseliş yaşayan Zuhal Topal, uzun yıllardır 'Yemekteyiz' gibi birçok gündüz kuşağı programlarının sunuculuğunu üstleniyor.
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Ünlü sunucu, 2008 yılından bu yana müzisyen ve yapımcı Arhun Korhan Saygıner evli. İkilinin bu evliliklerinden Lina adını verdikleri bir de kızları var.
Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın faciasında tedbirsizlik sonucunda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yaşanan korkunç olayın ardından ünlü isimler de üzüntülerini ve tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundular.
Korhan Saygıner ise Fransa'da kaldığı bir otelin olası yangın durumuna karşı ne kadar tedbirli olduğunu ve ne gibi önlemler alındığını video kaydına alarak takipçileriyle paylaştı.
Yangın butonu, yangın söndürme tüpü ve yangın durumunda izlenebilecek çıkış haritasını kaydettiği video oldukça dikkat çekti👇
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Korhan Saygıner'in paylaşımı👇
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