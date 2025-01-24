Semiramis Pekkan, Nebahat Çehre ile Küs Oldukları İddialarına Yanıt Verdi!

'Superstar' olarak anılan Ajda Pekkan'ın kız kardeşi oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan ve Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Bir kozmetik markasının reklam filminde beraber rol alan Nebahat Çehre ve Semiramis Pekkan'ın aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Semiramis Pekkan'dan iddialara ilk cevap geldi.

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