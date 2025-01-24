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Semiramis Pekkan, Nebahat Çehre ile Küs Oldukları İddialarına Yanıt Verdi!

Semiramis Pekkan, Nebahat Çehre ile Küs Oldukları İddialarına Yanıt Verdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 17:47

'Superstar' olarak anılan Ajda Pekkan'ın kız kardeşi oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan ve Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Bir kozmetik markasının reklam filminde beraber rol alan Nebahat Çehre ve Semiramis Pekkan'ın aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Semiramis Pekkan'dan iddialara ilk cevap geldi.

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Yeşilçam'ın kıymetli oyuncularından Nebahat Çehre'yi 60'lı ve 70'li yıllarda rol aldığı birçok sinema filminin yanı sıra 'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Firdevs Yöreoğlu' olarak da hatırlıyoruz.

Yeşilçam'ın kıymetli oyuncularından Nebahat Çehre'yi 60'lı ve 70'li yıllarda rol aldığı birçok sinema filminin yanı sıra 'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Firdevs Yöreoğlu' olarak da hatırlıyoruz.

Superstar Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olan oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan'ı ise hem 'Ben Böyleyim' gibi imza şarkılarıyla hem de rol aldığı başarılı Yeşilçam filmlerinden tanıyoruz.

Superstar Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olan oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan'ı ise hem 'Ben Böyleyim' gibi imza şarkılarıyla hem de rol aldığı başarılı Yeşilçam filmlerinden tanıyoruz.

Pekkan ve Çehre, bir kozmetik markasının reklam filminde birlikte rol almışlardı. Ardından ikilinin arasında sette soğuk rüzgarlar estiği konuşulmuştu.

Pekkan ve Çehre, bir kozmetik markasının reklam filminde birlikte rol almışlardı. Ardından ikilinin arasında sette soğuk rüzgarlar estiği konuşulmuştu.

Küslüğün nedeni olarak ise ise Ajda Pekkan'ın rol alması planlanan reklamda Nebahat Çehre'nin yer almasına işaret edilmiş ve ikilinin arasında bu yüzden soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.

Küslüğün nedeni olarak ise ise Ajda Pekkan'ın rol alması planlanan reklamda Nebahat Çehre'nin yer almasına işaret edilmiş ve ikilinin arasında bu yüzden soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.

Nişantaşı'nda görüntülenen Semiramis Pekkan, küslük iddialarına açıklık getirerek: "Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz" dedi.

Nişantaşı'nda görüntülenen Semiramis Pekkan, küslük iddialarına açıklık getirerek: "Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz" dedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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