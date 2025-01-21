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Ex'i Yüzüğü Takarken, Justin Yüzüğünü mü Atıyor? Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in Ayrıldığı İddia Edildi!

Ex'i Yüzüğü Takarken, Justin Yüzüğünü mü Atıyor? Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in Ayrıldığı İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 16:39

Geride bıraktığımız ağustos ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin ikilisi ve Justin Bieber'ın geçmiş aşkı Selena Gomez ile aralarında olan dinamik sürekli olarak magazin gündemine taşınan konulardan biliyorsunuz. Hatta kimi takipçileri, Justin ve Hailey aşkına başından beri inanmamış, ünlü şarkıcının kalbinin hep Selena'da olduğunu iddia etmişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alıp tektaşını parmağına takan Selena Gomez'in neşeli paylaşımının ardından Justin Bieber cephesinden gelen hamle takipçilerini şoke etti. Bieber, eşi Hailey'i takipten çıkarttı. Bu hamle, bazı yabancı kaynaklar tarafından 'pr' ve 'dikkat çekme' çalışmasının bir parçası olarak görüldü.

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Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018 yılının eylül ayında dünyaevine girmişti. O günden bu yana aşk dolu bir evlilik hayatına sahip olduklarını gösterseler de kimi kullanıcılara bu ikilinin ilişkisi hiçbir zaman samimi gelmedi. Bu aşka inanlar kadar inanmayanlar da oldu.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018 yılının eylül ayında dünyaevine girmişti. O günden bu yana aşk dolu bir evlilik hayatına sahip olduklarını gösterseler de kimi kullanıcılara bu ikilinin ilişkisi hiçbir zaman samimi gelmedi. Bu aşka inanlar kadar inanmayanlar da oldu.

Justin'in gönlünün hala eski aşkı Selena Gomez de olduğu iddia edilse bile; bu iddialar çiftin huzurunu kaçırmaya yetmedi. Öyle ki 2024'ün ağustos ayında çift ilk çocukları 'Jack'i kucaklarına aldı.

Justin'in gönlünün hala eski aşkı Selena Gomez de olduğu iddia edilse bile; bu iddialar çiftin huzurunu kaçırmaya yetmedi. Öyle ki 2024'ün ağustos ayında çift ilk çocukları 'Jack'i kucaklarına aldı.

Belki biliyorsunuzdur, Selena Gomez geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Benny Blanco'dan evlilik teklifi almış ve tek taşını parmağına takarak etrafa gülücükler saçtığı bir pozunu sosyal medyasından paylaşmıştı.

Belki biliyorsunuzdur, Selena Gomez geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Benny Blanco'dan evlilik teklifi almış ve tek taşını parmağına takarak etrafa gülücükler saçtığı bir pozunu sosyal medyasından paylaşmıştı.

Şimdilerde ise Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ı takipten çıkardığı görüldü. Hailey ise Justin'i hala takip ediyor.👇

Şimdilerde ise Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ı takipten çıkardığı görüldü. Hailey ise Justin'i hala takip ediyor.👇

Uzun süredir haklarındaki boşanma dedikoduları sürerken Justin'in takipten çıkarma hamlesi, eski sevgilisinin yüzüklü pozlarının ardından Justin'in kalbinde gelgitler yaşıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Uzun süredir haklarındaki boşanma dedikoduları sürerken Justin'in takipten çıkarma hamlesi, eski sevgilisinin yüzüklü pozlarının ardından Justin'in kalbinde gelgitler yaşıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
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Son günlerde Aspen'de tatilde olan çiftin aralarının limoni olduğu ve tartışmalarına Justin'in babasının da dolaylı yoldan müdahil olduğu söyleniyor.

Son günlerde Aspen'de tatilde olan çiftin aralarının limoni olduğu ve tartışmalarına Justin'in babasının da dolaylı yoldan müdahil olduğu söyleniyor.

Boşanma iddialarının gerçek olup olmadığını ise zaman gösterecek...

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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