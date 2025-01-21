Ex'i Yüzüğü Takarken, Justin Yüzüğünü mü Atıyor? Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in Ayrıldığı İddia Edildi!

Geride bıraktığımız ağustos ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin ikilisi ve Justin Bieber'ın geçmiş aşkı Selena Gomez ile aralarında olan dinamik sürekli olarak magazin gündemine taşınan konulardan biliyorsunuz. Hatta kimi takipçileri, Justin ve Hailey aşkına başından beri inanmamış, ünlü şarkıcının kalbinin hep Selena'da olduğunu iddia etmişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alıp tektaşını parmağına takan Selena Gomez'in neşeli paylaşımının ardından Justin Bieber cephesinden gelen hamle takipçilerini şoke etti. Bieber, eşi Hailey'i takipten çıkarttı. Bu hamle, bazı yabancı kaynaklar tarafından 'pr' ve 'dikkat çekme' çalışmasının bir parçası olarak görüldü.