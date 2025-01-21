Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Rapçi Alizade Yeni Sevgilisiyle Fotoğraflarını İlk Kez Paylaştı!

'Şu An' isimli şarkısıyla tanınan rapçi Alizade, zaman zaman bozuk Türkçe kullanımıyla yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman da şarkı coverları ve danslarıyla gündeme gelen bir isim. Uzun bir süredir gönlü boş olan ünlü rapçi, kalbinin kapılarını yabancı bir yönetmene açtı. Jonas S. Beck isimli yönetmen, Alizade'nin 'Tantuni' ve Murda'nın 'Durma' isimli şarkısının yönetmenliğini de üstlenmişti.