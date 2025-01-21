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Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Rapçi Alizade Yeni Sevgilisiyle Fotoğraflarını İlk Kez Paylaştı!

Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Rapçi Alizade Yeni Sevgilisiyle Fotoğraflarını İlk Kez Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 15:12

'Şu An' isimli şarkısıyla tanınan rapçi Alizade, zaman zaman bozuk Türkçe kullanımıyla yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman da şarkı coverları ve danslarıyla gündeme gelen bir isim. Uzun bir süredir gönlü boş olan ünlü rapçi, kalbinin kapılarını yabancı bir yönetmene açtı. Jonas S. Beck isimli yönetmen, Alizade'nin 'Tantuni' ve Murda'nın 'Durma' isimli şarkısının yönetmenliğini de üstlenmişti.

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'ŞU AN' isimli şarkısını yayınlamasının ardından yıldızı parlayan Alizade, Berkcan Güven ile de '24/7' şarkısını seslendirmiş ve parça epey başarılı olmuştu.

'ŞU AN' isimli şarkısını yayınlamasının ardından yıldızı parlayan Alizade, Berkcan Güven ile de '24/7' şarkısını seslendirmiş ve parça epey başarılı olmuştu.

Ardından Youtube'da bir programa katılan Berkcan Güven, Alizade'nin kendisini dolandırdığını iddia etmiş ve şarkıların davalık olduğunu söylemişti.

Ardından Youtube'da bir programa katılan Berkcan Güven, Alizade'nin kendisini dolandırdığını iddia etmiş ve şarkıların davalık olduğunu söylemişti.

Ardından Alizade ise ''0'dan yüze kadar alırım her şeyini, hiç anlayamazsın baby'' şarkı sözleriyle manidar bir paylaşım yapmayı da ihmal etmemişti!

Ardından Alizade ise ''0'dan yüze kadar alırım her şeyini, hiç anlayamazsın baby'' şarkı sözleriyle manidar bir paylaşım yapmayı da ihmal etmemişti!

Sosyal medya hesaplarını, yukarıdaki örnekteki gibi tiye alan paylaşımlar yapmak ve eğlenceli dans videolarını yayınlamak gibi özgürce ve oldukça keyifli bir şekilde kullanan Alizade, bu sefer Instagram'ını ilan-ı aşk etmek için kullandı.

Sosyal medya hesaplarını, yukarıdaki örnekteki gibi tiye alan paylaşımlar yapmak ve eğlenceli dans videolarını yayınlamak gibi özgürce ve oldukça keyifli bir şekilde kullanan Alizade, bu sefer Instagram'ını ilan-ı aşk etmek için kullandı.

Kendi şarkısı 'Tantuni'nin yönetmeni Jonas Beck ile yeni bir aşka yelken açan ünlü rapçi, aşk pozlarını ardı ardına sıraladı.👇

Kendi şarkısı 'Tantuni'nin yönetmeni Jonas Beck ile yeni bir aşka yelken açan ünlü rapçi, aşk pozlarını ardı ardına sıraladı.👇
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Alizade paylaşımına ''Red flag 🚩🥰 + green flag 💚🙂↔️= luvvvv💞💞💞'' notunu düştü.👇

Alizade paylaşımına ''Red flag 🚩🥰 + green flag 💚🙂↔️= luvvvv💞💞💞'' notunu düştü.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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