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Yakışıklılığın Bir Resmi Olsa Bu Olurdu: Boran Kuzum ve Dünyaca Ünlü Yıldız Mads Mikkelsen Bir Araya Geldi!

Yakışıklılığın Bir Resmi Olsa Bu Olurdu: Boran Kuzum ve Dünyaca Ünlü Yıldız Mads Mikkelsen Bir Araya Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 23:42

Sevilen oyuncu Boran Kuzum, dünyaca ünlü erkek lüks giyim markası Zegna'nın defilesi için İtalya'ya gitti. Kuzum, markanın tanıtım yüzü olan dünyaca ünlü oyuncu Mads Mikkelsen ile defilede bir araya geldi. Kahverengi takımlarının uyumuyla dikkat çeken iki karizmatik oyuncu, objektiflere birlikte poz verdi.

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En son 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde Feyyaz karakterine hayat veren Boran Kuzum, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar karizmasıyla da gönlümüzü fetheden oyuncularımızdan biliyorsunuz.

En son 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde Feyyaz karakterine hayat veren Boran Kuzum, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar karizmasıyla da gönlümüzü fetheden oyuncularımızdan biliyorsunuz.

Kuzum, bugün İtalya'da gerçekleşen bir defileye katılmak için yollara koyulup o anları işte böyle paylaşmıştı👇

Kuzum, bugün İtalya'da gerçekleşen bir defileye katılmak için yollara koyulup o anları işte böyle paylaşmıştı👇

Zegna isimli ünlü erkek lüks giyim markasının İtalya'da gerçekleşen bu sezonki defilesi doğadan ilhamını aldı. Soft renklerin dinginleştiren uyumunu yalnızca podyumda değil, defileye katılan ünlü konukların üzerinde de gördük.

Zegna isimli ünlü erkek lüks giyim markasının İtalya'da gerçekleşen bu sezonki defilesi doğadan ilhamını aldı. Soft renklerin dinginleştiren uyumunu yalnızca podyumda değil, defileye katılan ünlü konukların üzerinde de gördük.

Defileye katılan yıldızlardan biri markanın tanıtım yüzü ve dünyaca ünlü aktör Mads Mikkelsen'di.

Defileye katılan yıldızlardan biri markanın tanıtım yüzü ve dünyaca ünlü aktör Mads Mikkelsen'di.

Mikkelsen ve Kuzum, objektiflere birlikte poz verdi. İkilinin kahverengi takımlarıyla yakaladıkları uyum ''karizmanın bir fotoğrafı olsa, o bu olurdu!'' dedirtecek cinstendi!👇

Mikkelsen ve Kuzum, objektiflere birlikte poz verdi. İkilinin kahverengi takımlarıyla yakaladıkları uyum ''karizmanın bir fotoğrafı olsa, o bu olurdu!'' dedirtecek cinstendi!👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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