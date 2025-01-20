Sinan Engin'in Avukat Kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatçı'nın Oğlu Ahmet Emin Ahlatçı ile Nişanlandı!

Easki futbolcu ve eski teknik direktör Sinan Engin, 'Beyaz Futbol' isimli programdaki eğlenceli yorumculuğuyla son yıllarda adından sıkça bahsettiren bir isim. Engin, geçtiğimiz akşam bir babanın hayatında yaşayabileceği en özel anlardan birini yaşadı. Kızı Avukat Elif Engin ile Ahlatçı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatçı nişanlandı.