Sinan Engin'in Avukat Kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatçı'nın Oğlu Ahmet Emin Ahlatçı ile Nişanlandı!
Sinan Engin'in Avukat Kızı Elif Engin, Ahmet Ahlatçı'nın Oğlu Ahmet Emin Ahlatçı ile Nişanlandı!
Easki futbolcu ve eski teknik direktör Sinan Engin, 'Beyaz Futbol' isimli programdaki eğlenceli yorumculuğuyla son yıllarda adından sıkça bahsettiren bir isim. Engin, geçtiğimiz akşam bir babanın hayatında yaşayabileceği en özel anlardan birini yaşadı. Kızı Avukat Elif Engin ile Ahlatçı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatçı nişanlandı.
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Beyaz Futbol isimli programdaki futbol yorumculuğuyla son yıllarda çok konuşulan Sinan Engin, eski futbolcu ve teknik direktör biliyorsunuz.
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Sinan Engin, 1997 yılında Ayşe Karasu ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliklerinden kızları Elif dünyaya gelmişti. Elif Engin, şimdilerde başarılı bir avukat olarak hayatını sürdürüyor.
Elif Engin, Ahlatçı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatçı ile geçtiğimiz akşam nişanlandı. Çiftin bir ömür boyu mutluluğa adım attığı nişan töreni aile içerisinde ve Sinan Engin'in Etiler'deki evinde gerçekleşti.
Müstakbel gelini ve oğlunun nişan yüzüklerini takan Ahmet Ahlatcı "Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Öz benliklerindeki iyilikleri, güzellikleri bu atmosferde zenginleştirebilir, güçlendirebilir. Elif'i yakından tanıdıktan sonra, oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına, en küçük bir tereddüdüm bile kalmadı" diyerek hislerini dile getirdi.
Sinan Engin'in Seda Sayan ile evliliğinden dünyaya gelen Oğulcan Engin de kız arkadaşı oyuncu İlayda Alişan ile Elif Engin'in nişan törenine katıldı.
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Eski Beşiktaş oyuncusu ve fanatik bir Beşiktaşlı olan Sinan Engin'in damadı Ahmet Emin Ahlatçı'nın da Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor.
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