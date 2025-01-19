Ödül Töreninde Gergin Anları Dikkat Çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden 'Gayet İyiyiz' Paylaşımı

Set arkadaşlığından aşka dönen aşklarıyla zamanında çok konuşulan, şimdilerde ise evli, mutlu ve çocuklu şekilde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit; geçtiğimiz akşam gerçekleşen Joy Awards'taki halleriyle dikkat çekmişlerdi. Özçivit'in Fahriye Evcen'e gergin gergin bir şeyler anlattığı anlar kameralara yansımış; ikilinin tartıştığı iddia edilmişti. Evcen ve Özçivit'ten o iddiaları yalanlayacak aşk pozu paylaşımı geldi.