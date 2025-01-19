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Ödül Töreninde Gergin Anları Dikkat Çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden 'Gayet İyiyiz' Paylaşımı

Ödül Töreninde Gergin Anları Dikkat Çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden 'Gayet İyiyiz' Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 22:05

Set arkadaşlığından aşka dönen aşklarıyla zamanında çok konuşulan, şimdilerde ise evli, mutlu ve çocuklu şekilde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit; geçtiğimiz akşam gerçekleşen Joy Awards'taki halleriyle dikkat çekmişlerdi. Özçivit'in Fahriye Evcen'e gergin gergin bir şeyler anlattığı anlar kameralara yansımış; ikilinin tartıştığı iddia edilmişti. Evcen ve Özçivit'ten o iddiaları yalanlayacak aşk pozu paylaşımı geldi.

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'Çalıkuşu' setinde başlayan dolu dizgin bir aşkın ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine girmişti.

'Çalıkuşu' setinde başlayan dolu dizgin bir aşkın ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Çiftin 2019 yılında Karan, 2023 yılında ise Krem adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Çiftin 2019 yılında Karan, 2023 yılında ise Krem adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz gün Riyad'ta gerçekleştirilen 'Joy Awards' ödül törenine katılan ünlü çiftimiz, uyumlarıyla adeta göz kamaştırıyordu.

Geçtiğimiz gün Riyad'ta gerçekleştirilen 'Joy Awards' ödül törenine katılan ünlü çiftimiz, uyumlarıyla adeta göz kamaştırıyordu.

Ödül gecesi sürerken bir anda Evcen ve Özçivit ikilisinin arasında gergin bir diyalog başladı. Mimiklerinden oldukça sinirlendiğini anladığımız Burak Özçivit'in o halleri eşi Fahriye Evcen ile tartıştıklarına yoruldu.

Ödül gecesi sürerken bir anda Evcen ve Özçivit ikilisinin arasında gergin bir diyalog başladı. Mimiklerinden oldukça sinirlendiğini anladığımız Burak Özçivit'in o halleri eşi Fahriye Evcen ile tartıştıklarına yoruldu.

O anlar objektiflere bu şekilde yansımıştı👇

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Ünlü çift, haklarında çıkan tartışma iddialarını verdikleri mutluluk pozunu sosyal medyada yayınlayarak yalanlamış oldu👇

Ünlü çift, haklarında çıkan tartışma iddialarını verdikleri mutluluk pozunu sosyal medyada yayınlayarak yalanlamış oldu👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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