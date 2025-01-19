'İnci Taneleri'nin Sevilen Oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile Aşk Yaşayan Aslı Bekiroğlu Fena Aşka Geldi!
'İnci Taneleri'nin Sevilen Oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile Aşk Yaşayan Aslı Bekiroğlu Fena Aşka Geldi!
‘Kutsal Damacana 5-Zombi’nin galasında ilk kez birlikte görüntülenen Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, sosyal medya üzerinden birbirlerine ilan-ı aşk edercesine sevgi dolu pozlarını paylaştılar. Böylelikle ünlü ikilinin birlikteliği de kanıtlanmış oldu.
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'Jet Sosyete' dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, 'dağ ayısı' ve 'barzo' erkekleri beğendiğini söylemiş ve bu açıklamasıyla gündeme gelmişti.
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Şimdilerde reytinglerde en üst sıralarda gördüğümüz sevilen dizi 'İnci Taneleri'nin yakışıklı oyuncusu Furkan Rıza Demirel'i ise 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli eğlence programından tanıyoruz.
Bekiroğlu ve Demirel, 'Kutsal Damacana 5- Zombi'nin galasına birlikte katılarak birlikteliklerini ilan etmişti.
Ünlü çiftten aşk pozları daha yeni yeni gelmeye başladı. Aslı Bekiroğlu, biricik sevgilisini paylaşmalara doyamazken, Furkan Rıza Demirel de Bekiroğlu'yla neşeli pozlarını ardı ardına kendi hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
Aslı Bekiroğlu bir gönderisine 'Benimki' notu düşerek Demirel'i işte böyle paylaştı👇
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Yakışıklı oyuncu, güzel sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarının altına 'dünya bütün acılara gebeyken gülüşün bebeğin ilk ağlaması gibi ferah' cümlesinin de içinde bulunduğu upuzun bir not düşerek Bekiroğlu'nun gönlünü iyiden iyiye fethetmeyi başardı👇
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