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'İnci Taneleri'nin Sevilen Oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile Aşk Yaşayan Aslı Bekiroğlu Fena Aşka Geldi!

'İnci Taneleri'nin Sevilen Oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile Aşk Yaşayan Aslı Bekiroğlu Fena Aşka Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 20:17

‘Kutsal Damacana 5-Zombi’nin galasında ilk kez birlikte görüntülenen Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, sosyal medya üzerinden birbirlerine ilan-ı aşk edercesine sevgi dolu pozlarını paylaştılar. Böylelikle ünlü ikilinin birlikteliği de kanıtlanmış oldu.

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'Jet Sosyete' dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, 'dağ ayısı' ve 'barzo' erkekleri beğendiğini söylemiş ve bu açıklamasıyla gündeme gelmişti.

'Jet Sosyete' dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, 'dağ ayısı' ve 'barzo' erkekleri beğendiğini söylemiş ve bu açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Şimdilerde reytinglerde en üst sıralarda gördüğümüz sevilen dizi 'İnci Taneleri'nin yakışıklı oyuncusu Furkan Rıza Demirel'i ise 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli eğlence programından tanıyoruz.

Şimdilerde reytinglerde en üst sıralarda gördüğümüz sevilen dizi 'İnci Taneleri'nin yakışıklı oyuncusu Furkan Rıza Demirel'i ise 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli eğlence programından tanıyoruz.

Bekiroğlu ve Demirel, 'Kutsal Damacana 5- Zombi'nin galasına birlikte katılarak birlikteliklerini ilan etmişti.

Bekiroğlu ve Demirel, 'Kutsal Damacana 5- Zombi'nin galasına birlikte katılarak birlikteliklerini ilan etmişti.

Ünlü çiftten aşk pozları daha yeni yeni gelmeye başladı. Aslı Bekiroğlu, biricik sevgilisini paylaşmalara doyamazken, Furkan Rıza Demirel de Bekiroğlu'yla neşeli pozlarını ardı ardına kendi hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü çiftten aşk pozları daha yeni yeni gelmeye başladı. Aslı Bekiroğlu, biricik sevgilisini paylaşmalara doyamazken, Furkan Rıza Demirel de Bekiroğlu'yla neşeli pozlarını ardı ardına kendi hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Aslı Bekiroğlu bir gönderisine 'Benimki' notu düşerek Demirel'i işte böyle paylaştı👇

Aslı Bekiroğlu bir gönderisine 'Benimki' notu düşerek Demirel'i işte böyle paylaştı👇
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Yakışıklı oyuncu, güzel sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarının altına 'dünya bütün acılara gebeyken gülüşün bebeğin ilk ağlaması gibi ferah' cümlesinin de içinde bulunduğu upuzun bir not düşerek Bekiroğlu'nun gönlünü iyiden iyiye fethetmeyi başardı👇

Yakışıklı oyuncu, güzel sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarının altına 'dünya bütün acılara gebeyken gülüşün bebeğin ilk ağlaması gibi ferah' cümlesinin de içinde bulunduğu upuzun bir not düşerek Bekiroğlu'nun gönlünü iyiden iyiye fethetmeyi başardı👇

Cindirellaya aşıksan evi kirletecek

rapunzeli seveceksen tarağı elden bırakmayacaksın

insanlık hüsrandadır cemile

her an, her şeyi düzeltebilmek için en doğru zamansa

elini yüzüme bulaştırmak için

seni daha da yakından tanımak isterim

hatta daha kozmik tarafından

yıldızları gören teleskoplarla

ya da bir göğüs filmiyle

güneş tutulması başka nasıl gözlenir ki?

güneş tutulmaları özlenir ama

ondan şüphe yok

gönül tutulması da diyor kimisi

tutmak iyidir de ele geçirmek…

bilemiyorum cemile,

dört metre karelik gönül kalemi

rica ederek fethettin

ne sipahi kaldı ne nesrin!

gözleri aşka gülen diyorum

yani cemile diyorum

sana diyorum

ne diyorum?

pek önemi yok sana diyorum.

‘aşka yolu da yok zaten

biyoorganizmalarım arasında çok popülersin

hele kan pompalayan dj’i görsen

hep etnik çalıyor bu akşam

sizin oraların şarkıları hep

benim yanım, senin gözlerin

ve ihtiyaç anında kırılan buseler

buselerinin iyileştiremediği hiçbir şey yok

japonlar buselerine kintsukuroi diyor

ben pek bir şey diyemiyorum

öylece kalakalıyorum

anlıyorsun ama sen beni

çillerini yaz için

kışa nadasa bırakıp

gözlerindeki boy aynasıyla

en iyi burhan’ı görüyorum

cemilenin de rızası varsa

hakla batılı birbirinden ayırıp

aslı’na hakikatine bakmanın vaktidir

kaş! yaparken yüreği çıkartan da

sensin sonuçta

iy’ki

“derman arardım derdime

derdim bana derman imiş

burhan sorardım aslıma

aslım bana burhan imiş”

Bir çığı, çakmakla eritemezsin Cemile

Kardanadamı güneşlenmeye çağırabilirsin ama

Bakarsın erir belki yanar gül olur

Ellerin taşı canımı yakar ama senin gül’üşün

Yad elleri yurt eyler

bilmediğim lisanları belletir bana

dünya bütün acılara gebeyken

gülüşün bebeğin ilk ağlaması gibi ferah

cemile sanırım

ellerini tutabilmek için

endodonti sandalyesine yatabilirim

p.s: kanal tedavisi de olur.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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