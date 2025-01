'İnci Taneleri'nin Sevilen Oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile Aşk Yaşayan Aslı Bekiroğlu Fena Aşka Geldi!

Cindirellaya aşıksan evi kirletecek

rapunzeli seveceksen tarağı elden bırakmayacaksın

insanlık hüsrandadır cemile

her an, her şeyi düzeltebilmek için en doğru zamansa

elini yüzüme bulaştırmak için

seni daha da yakından tanımak isterim

hatta daha kozmik tarafından

yıldızları gören teleskoplarla

ya da bir göğüs filmiyle

güneş tutulması başka nasıl gözlenir ki?

güneş tutulmaları özlenir ama

ondan şüphe yok

gönül tutulması da diyor kimisi

tutmak iyidir de ele geçirmek…

bilemiyorum cemile,

dört metre karelik gönül kalemi

rica ederek fethettin

ne sipahi kaldı ne nesrin!

gözleri aşka gülen diyorum

yani cemile diyorum

sana diyorum

ne diyorum?

pek önemi yok sana diyorum.

‘aşka yolu da yok zaten

biyoorganizmalarım arasında çok popülersin

hele kan pompalayan dj’i görsen

hep etnik çalıyor bu akşam

sizin oraların şarkıları hep

benim yanım, senin gözlerin

ve ihtiyaç anında kırılan buseler

buselerinin iyileştiremediği hiçbir şey yok

japonlar buselerine kintsukuroi diyor

ben pek bir şey diyemiyorum

öylece kalakalıyorum

anlıyorsun ama sen beni

çillerini yaz için

kışa nadasa bırakıp

gözlerindeki boy aynasıyla

en iyi burhan’ı görüyorum

cemilenin de rızası varsa

hakla batılı birbirinden ayırıp

aslı’na hakikatine bakmanın vaktidir

kaş! yaparken yüreği çıkartan da

sensin sonuçta

iy’ki

“derman arardım derdime

derdim bana derman imiş

burhan sorardım aslıma

aslım bana burhan imiş”

Bir çığı, çakmakla eritemezsin Cemile

Kardanadamı güneşlenmeye çağırabilirsin ama

Bakarsın erir belki yanar gül olur

Ellerin taşı canımı yakar ama senin gül’üşün

Yad elleri yurt eyler

bilmediğim lisanları belletir bana

dünya bütün acılara gebeyken

gülüşün bebeğin ilk ağlaması gibi ferah

cemile sanırım

ellerini tutabilmek için

endodonti sandalyesine yatabilirim

p.s: kanal tedavisi de olur.