İş Adamı Sadettin Saran'ın Kızı Lal Saran, Bekir İrdem'in Oğlu Tolga İrdem İle Mutluluğa Bir Adım Attı!
İş Adamı Sadettin Saran'ın Kızı Lal Saran, Bekir İrdem'in Oğlu Tolga İrdem İle Mutluluğa Bir Adım Attı!
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem'le evlilik yolunda ilk adımını attı. Tolga İrdem, Lal Saran'ı Sadettin Saran'dan istedi. İsteme töreninin ardından ünlü iş insanı Saran, kızıyla fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı.
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Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 28 yaşındaki kızı Lal Saran'ın ismini daha önce belki duymuşsunuzdur. Kendisi 'Lalive' ismini verdiği markasında zeytinyağından kişisel bakım ürünleri üretiyor.
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Özel hayatında göz önünde olmayı sevmeyen Lal Saran'ın bir süredir Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem ile aşk yaşadığı biliniyordu.
Saran ve İrdem çiftinden mutlu bir haber geldi. Tolga İrdem, Lal Saran'ı babası Sadettin Saran'dan istedi. Saran ve İrdem çifti, sözlendi.
Aile arasında gerçekleşen törene çiftin yakınları da eşlik ederek bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadılar.
Bir baba için belki de hayatının en önemli anlarından biri olan 'kız isteme töreni'nin ardından, Sadettin Saran sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Saran, ''Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu…'' notunu düştü.
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