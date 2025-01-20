Konserlerinde Biten Evliliğini Bir Türlü Dilinden Düşürmeyen Serdar Ortaç'tan Dinleyenlerine Öpücük Uyarısı!
Konserlerinde Biten Evliliğini Bir Türlü Dilinden Düşürmeyen Serdar Ortaç'tan Dinleyenlerine Öpücük Uyarısı!
Son haftalarda 'yasa dışı bahis reklamı' soruşturmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, söylediği şarkıların yanı sıra sohbetiyle de izleyicilerin nabzını yüksek tutmayı başardı. Hemen hemen her konserinde geçmiş evlilik hayatı hakkında bir yorum yapanOrtaç bu konserde de eski eşi Chloe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, dinleyenlerine gülümseten bir 'öpücük' uyarısı yapmayı da es geçmedi.
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Serdar Ortaç yer yer neşeli yer yer de depresif halleriyle tanıdığımız Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden birisi. Kendisi 90'lı yıllardan bu yana 'Karabiberim' ve 'Dansöz' gibi şarkılarıyla ülkemizin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olmayı başardı.
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Son yıllarda sağlık sorunları, biten ilişkisi ve kumar borçlarıyla gündeme gelen Ortaç, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla sevenleriyle iletişimde kalmayı başarıyordu.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı biliyorsunuz ki.
Boşanmanın ardından Ortaç hakkında bazı iddialarda bulunan Chloe, ilişkilerinin en başından beri problemler yaşadıklarını ve Serdar Ortaç'ın kendisini bırakarak sık sık Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiğini katıldığı bir programda dile getirmişti.
O günlerden beri bir türlü Chloe ile olan evliliğini sahnelerinde dilinden düşürmeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Maslak'ta dinleyicileriyle buluştu ve yeni açıklamalarda bulundu.
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“Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün!” diyerek gülümseten bir uyarıda bulunan Ortaç, evlilik hakkında “Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil” ifadelerini kullandı.
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