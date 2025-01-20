Konserlerinde Biten Evliliğini Bir Türlü Dilinden Düşürmeyen Serdar Ortaç'tan Dinleyenlerine Öpücük Uyarısı!

Son haftalarda 'yasa dışı bahis reklamı' soruşturmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, söylediği şarkıların yanı sıra sohbetiyle de izleyicilerin nabzını yüksek tutmayı başardı. Hemen hemen her konserinde geçmiş evlilik hayatı hakkında bir yorum yapanOrtaç bu konserde de eski eşi Chloe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, dinleyenlerine gülümseten bir 'öpücük' uyarısı yapmayı da es geçmedi.