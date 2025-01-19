Romanya Seyahatine Giden Bir Türk Turiste Yapılan 'Kazıklı Voyvoda' Göndermeli Şaka Büyük Tepki Topladı!

Bir Türk, Romanya seyahati sırasında girdiği restroranda beklenmedik bir şakayla karşılaştı. Kazıklı Voyvoda ismiyle tanınan eski Eflak Preni 3. Vlad'ın kazığa oturtarak katlettiği 20 bin Türk'ü temsil eden bir 'kazığa oturtulmuş kurabiye' leri alevli bir tabakla sundular. O anların videosu sosyal medyada paylaşılması ise epey tepki topladı.