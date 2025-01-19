Romanya Seyahatine Giden Bir Türk Turiste Yapılan 'Kazıklı Voyvoda' Göndermeli Şaka Büyük Tepki Topladı!
Romanya Seyahatine Giden Bir Türk Turiste Yapılan 'Kazıklı Voyvoda' Göndermeli Şaka Büyük Tepki Topladı!
Bir Türk, Romanya seyahati sırasında girdiği restroranda beklenmedik bir şakayla karşılaştı. Kazıklı Voyvoda ismiyle tanınan eski Eflak Preni 3. Vlad'ın kazığa oturtarak katlettiği 20 bin Türk'ü temsil eden bir 'kazığa oturtulmuş kurabiye' leri alevli bir tabakla sundular. O anların videosu sosyal medyada paylaşılması ise epey tepki topladı.
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III. Vlad, bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda yaşadığı dönemde üç kez Eflak Voyvodası olmuş Rumen bir komutandı. Bulgar topraklarında oturan Türkleri kazığa oturtarak katletmesinin ardından tarihe adını kanlı harflerle yazdırdı.
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Romanya'da bir restorana giden Türk turist, kendisine yapılan yemek sunumu karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Vlad'ın kazıklara oturtarak katlettiği 20 bin Türk'ü temsilen yapılan sunum, ''Bir Türk Vlad'ın evine girmeye çalışırsa ne olur, sürpriz'' notuyla sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
İşte o paylaşım👇
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