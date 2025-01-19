Danimarka’da Denize Girenlerle Sohbet Eden Türk, Eğlenceli Anları Paylaştı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da deniz kenarında çekim yapan bir Türk, denize giren insanlarla sohbet ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Denizin kirli olduğunu düşünen ve bu nedenle asla denize girmeyeceğini belirten Türk, çevredeki gençlere burada denize girmenin nasıl bir deneyim olduğunu sordu. Paylaşılan video, sosyal medyada hem eğlenceli hem de tartışmalı yorumlara neden oldu.