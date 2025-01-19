Ceza Duruşması Öncesi "Birlikte Hazırlanalım" Videosu Paylaşan Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada son dönemde sıkça gördüğümüz 'birlikte hazırlanıyoruz' akımı, her geçen gün farklı meslek gruplarından katılımcılarla devam ediyor. Bu akıma katılanlardan biri de ceza duruşmasına giden bir avukat oldu. Necmettin Keskin isimli avukat, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki önemli bir ceza duruşması için hazırlık rutinini adım adım paylaştığı videoyla sosyal medyada dikkat çekti.