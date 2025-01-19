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Ceza Duruşması Öncesi "Birlikte Hazırlanalım" Videosu Paylaşan Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ceza Duruşması Öncesi "Birlikte Hazırlanalım" Videosu Paylaşan Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 20:31

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Sosyal medyada son dönemde sıkça gördüğümüz 'birlikte hazırlanıyoruz' akımı, her geçen gün farklı meslek gruplarından katılımcılarla devam ediyor. Bu akıma katılanlardan biri de ceza duruşmasına giden bir avukat oldu. Necmettin Keskin isimli avukat, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki önemli bir ceza duruşması için hazırlık rutinini adım adım paylaştığı videoyla sosyal medyada dikkat çekti.

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@necsworld isimli hesabından paylaştığı videoda, cilt temizliğiyle başlayan Necmettin Keskin, ardından kombinini seçti, kaşlarını şekillendirdi ve yüzüne renk katmak için allık sürdü.

@necsworld isimli hesabından paylaştığı videoda, cilt temizliğiyle başlayan Necmettin Keskin, ardından kombinini seçti, kaşlarını şekillendirdi ve yüzüne renk katmak için allık sürdü.

Sadece hazırlık sürecini değil, aynı zamanda avukatlık mesleğine dair tecrübelerini de paylaşan Keskin, takipçilerinden gelen sorulara açık olduğunu belirtti.

Sadece hazırlık sürecini değil, aynı zamanda avukatlık mesleğine dair tecrübelerini de paylaşan Keskin, takipçilerinden gelen sorulara açık olduğunu belirtti.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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