Köpeklerden İntikam Alan Vatandaşın Eğlenceli Şakası Sosyal Medyada Tepki Çekti

Sokak aralarında aniden çıkan köpeklerin havlaması birçok kişinin günlük hayatta karşılaştığı bir durum. Pek çok insan bu beklenmedik anlarda korkuya kapılırken, bir vatandaş bu olayı farklı bir şekilde ele almayı tercih etti. Genç adam, köpeklerden intikam almak için ilginç bir şaka yaptı. Eğlenceli bir anı olarak paylaşılmak istenen bu video, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.