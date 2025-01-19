Köpeklerden İntikam Alan Vatandaşın Eğlenceli Şakası Sosyal Medyada Tepki Çekti

Sokak aralarında aniden çıkan köpeklerin havlaması birçok kişinin günlük hayatta karşılaştığı bir durum. Pek çok insan bu beklenmedik anlarda korkuya kapılırken, bir vatandaş bu olayı farklı bir şekilde ele almayı tercih etti. Genç adam, köpeklerden intikam almak için ilginç bir şaka yaptı. Eğlenceli bir anı olarak paylaşılmak istenen bu video, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
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Videoda, genç adam aniden köpeklerin karşısına çıkarak onlara havladı. "Hep siz mi?" notuyla paylaştığı görüntülerde, köpeklerin bu beklenmedik duruma şaşırarak kaçıştığı görüldü.
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O anlar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise hayvanlara yapılan bu hareketi sert bir şekilde eleştirdi.
O anlar👇📹
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