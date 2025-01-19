Evliliklerindeki Keskin Kuralları Paylaşan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Evliliklerindeki Keskin Kuralları Paylaşan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sosyal medyada paylaşılan bir video ilişkilerdeki görev dağılımı ve finansal düzen üzerine tartışma yarattı. Kendi hayatlarından örnek veren çift, keskin sorumluluk ayrımları ve özgürlük anlayışlarıyla dikkat çekti. Videodaki ifadeler kimileri tarafından “ilişkide sağlıklı bir denge” olarak yorumlanırken, kimileri için tartışmalı bulundu.
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Sosyal medyada gündem olan bir videoda, bir kadın evliliklerinde görev dağılımı ve finansal düzenlerini nasıl kurdukları anlatıyor. Videoda çiftin keskin bir şekilde bölünmüş sorumluluk alanları oldukça dikkat çekti.
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Kadın “İkimiz de para kazanıyoruz ama bütçeyi tamamen eşim yönetiyor” diyerek ilişkinin başından beri finansal konulara bakmak istemediğini belirtti. Kira, fatura, yatırım gibi tüm mali işlemler eşinin sorumluluğunda.
Buna karşılık kendisi evle ilgili düzenlemeler ve eksiklerle ilgileniyor. Ancak bu düzen karşılıklı bir özgürlük anlayışına dayanıyor.
“Kimse hiçbir şey yapmak zorunda değil” diyen çift bir şey yapmanın veya istemenin zorunluluk haline getirilmemesi gerektiğini savunuyor. Çocukluk travmalarından yola çıkarak böyle bir düzen oluşturduklarını belirten çift “Önemli olan huzurumuz” diyor.
Bakalım hak verecek misiniz... Videoya buyrunuz:
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Paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar bu düzeni “ilişkide denge ve anlayış” olarak tanımlarken bazılarıysa bu kadar katı ayrımların doğru olmadığını savundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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