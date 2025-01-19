İzlerken Rutubet Kokusunu Alacaksınız: Bir İçerik Üreticisi Eyüp'te 9 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, ekonomik dengeleri sarsıyor. Bu dalgalanmanın en büyük etkisini ise emlak sektörü hissediyor. Hem satılık hem de kiralık konutlar, tırmanan fiyatlarla vatandaşın cebini yakıyor. Bu durum, emlak piyasasını adeta bir ateş topuna çevirdi. Artan fiyatlar, emlak sektörünün dengesini bozarken, vatandaşın yaşam standartlarını da olumsuz etkiliyor. Bu fiyat artışları, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları zor durumda bırakıyor. Kısacası, emlak sektöründe yaşanan bu hızlı fiyat artışları, hem sektörü hem de vatandaşı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.