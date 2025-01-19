İzlerken Rutubet Kokusunu Alacaksınız: Bir İçerik Üreticisi Eyüp'te 9 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DE_4yY0IYRG/
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, ekonomik dengeleri sarsıyor. Bu dalgalanmanın en büyük etkisini ise emlak sektörü hissediyor. Hem satılık hem de kiralık konutlar, tırmanan fiyatlarla vatandaşın cebini yakıyor. Bu durum, emlak piyasasını adeta bir ateş topuna çevirdi. Artan fiyatlar, emlak sektörünün dengesini bozarken, vatandaşın yaşam standartlarını da olumsuz etkiliyor. Bu fiyat artışları, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları zor durumda bırakıyor. Kısacası, emlak sektöründe yaşanan bu hızlı fiyat artışları, hem sektörü hem de vatandaşı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
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‘cemlikvlg’ isimli içerik üretici, Eyüp’te 9 bin TL kira istenen evi gezdi.
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Neresinden tutsan elinde kalan harabeden hallice eve istenen kira bedeli izleyenlerin sinirini bozdu.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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