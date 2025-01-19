Acaba Ne Diyorlar? Kayropraktik Tedavi Gören Patili Dostlarımızın Verdiği Birbirinden Sevimli Tepkiler

Kayropraktik tedavi, vücuttaki ağrıları ve rahatsızlıkları gidermeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Özellikle omurga ve eklem ağrılarına karşı etkili olan bu tedavi, vücuttaki enerji akışını düzenleyerek genel sağlığı iyileştirmeyi amaçlar. Kayropraktik tedavi, vücudun doğal iyileşme sürecini hızlandırır ve hastaların yaşam kalitesini artırır. Bu tedavi yöntemi, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir alternatif sağlık hizmeti olarak kabul edilir. Dr. Cracks’ın videolarına artık pek çoğunuz denk geliyorsunuzdur. Kendisi pek çok hayvana kayropraktik tedavi uyguluyor.
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Dr. Craks’ın kayroprakti uyguladığı patili dostlarımızın verdiği tepkiler bir video ile bir araya getirildi.
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Aynı anda hem rahatlayan hem şaşıran hayvanların tepkileri izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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