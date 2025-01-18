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Kalpleri Isıtan Sevgi: Bir Köy Okulunda Öğrenciler Ara Tatilde Memleketine Dönen Öğretmenlerinin Yolunu Kesti

Kalpleri Isıtan Sevgi: Bir Köy Okulunda Öğrenciler Ara Tatilde Memleketine Dönen Öğretmenlerinin Yolunu Kesti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 21:04

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Bir eğitimcinin en değerli kazanımı, öğrencilerinden gördüğü içten sevgidir. Bu, özünde saf bir duygudur ve aynı zamanda öğrencilerin yaşamlarını da etkileyen, onların karakterlerini ve kişiliklerini şekillendiren bir faktördür. Bu nedenle, bir öğretmenin öğrencilerinin sevgisini kazanması, sadece kendisi için değil, öğrencilerin gelişimi için de son derece önemlidir. Bu, onların hayatlarında kalıcı bir iz bırakır ve onların gelecekteki başarılarına da katkıda bulunur.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DE9T98riKOV/
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Bir köy okulunda görev yapan öğretmen, ara tatilde memleketine dönerken öğrencileri tarafından yolu kesildi.

Bir köy okulunda görev yapan öğretmen, ara tatilde memleketine dönerken öğrencileri tarafından yolu kesildi.

Arabanın arkasından koşan öğrencilerin o saf sevgisi, izleyenleri de duygulandırdı.

Arabanın arkasından koşan öğrencilerin o saf sevgisi, izleyenleri de duygulandırdı.

İşte yaşananlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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