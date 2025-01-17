İyi Öğretmenler İyi ki Var: Bir Öğretmen Öğrencilerine Karne ile Birlikte Mont ve Bot Hediye Etti

Bugün milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı. Güzel bir ara tatilin tadını çıkaracak olan öğrenciler, ilk dönem için son kez okul sıralarında yerini aldı. Elbette her karne yüz güldürmedi. Fakat hem öğrencilerin hem öğretmenlerin bugünü her öğrenci için en iyi şekilde organize etmesi oldukça önemli. Bir öğretmenden kalpleri ısıtan bir sürpriz geldi.