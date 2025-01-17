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İyi Öğretmenler İyi ki Var: Bir Öğretmen Öğrencilerine Karne ile Birlikte Mont ve Bot Hediye Etti

İyi Öğretmenler İyi ki Var: Bir Öğretmen Öğrencilerine Karne ile Birlikte Mont ve Bot Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 16:57

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Bugün milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı. Güzel bir ara tatilin tadını çıkaracak olan öğrenciler, ilk dönem için son kez okul sıralarında yerini aldı. Elbette her karne yüz güldürmedi. Fakat hem öğrencilerin hem öğretmenlerin bugünü her öğrenci için en iyi şekilde organize etmesi oldukça önemli. Bir öğretmenden kalpleri ısıtan bir sürpriz geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sinanogretmen...
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'sinanogretmenimm' kullanıcı isimli bir öğretmen öğrencilerine karne ile birlikte mont ve bot hediye etti.

'sinanogretmenimm' kullanıcı isimli bir öğretmen öğrencilerine karne ile birlikte mont ve bot hediye etti.

Karne gününü harika bir etkinliğe çeviren öğretmenin o anları kalpleri ısıttı.

Karne gününü harika bir etkinliğe çeviren öğretmenin o anları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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