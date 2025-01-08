Veteriner Hekimler O Soruyu Yanıtladı: "Hangi Hayvanı Muayene Etmek İstemezdiniz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7W8eu...
Veterinerlik mesleği ilk bakışta son derece sevimli ve tatlı bir iş gibi algılansa da, gerçekte oldukça zorlu bir alan. Bu meslek, hayvanları sevenlerin hayal ettiği ideal bir iş gibi görünse de, gerçekte karşılaşılan zorluklar ve sorumluluklar büyük. Bu mesleği icra edenlerin karşılaştığı zorluklar, onların bu işi sadece sevgi ve tutku ile yapmalarını gerektiriyor. Elbette onların da korktukları ve çekindikleri hayvanlar olabiliyor. Fakat elbette her biri mesleğini en iyi şekilde. icra ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir grup veteriner hekim, meslek hayatlarının ilk başlarında hangi hayvanları muayene etmek istemeyeceklerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen cevapların bazılarını pek çok kişi haklı bulurken bazı cevaplar ise güldürdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın