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Veteriner Hekimler O Soruyu Yanıtladı: "Hangi Hayvanı Muayene Etmek İstemezdiniz?

Veteriner Hekimler O Soruyu Yanıtladı: "Hangi Hayvanı Muayene Etmek İstemezdiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 16:29

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Veterinerlik mesleği ilk bakışta son derece sevimli ve tatlı bir iş gibi algılansa da, gerçekte oldukça zorlu bir alan. Bu meslek, hayvanları sevenlerin hayal ettiği ideal bir iş gibi görünse de, gerçekte karşılaşılan zorluklar ve sorumluluklar büyük. Bu mesleği icra edenlerin karşılaştığı zorluklar, onların bu işi sadece sevgi ve tutku ile yapmalarını gerektiriyor. Elbette onların da korktukları ve çekindikleri hayvanlar olabiliyor. Fakat elbette her biri mesleğini en iyi şekilde. icra ediyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7W8eu...
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Bir grup veteriner hekim, meslek hayatlarının ilk başlarında hangi hayvanları muayene etmek istemeyeceklerini açıkladı.

Bir grup veteriner hekim, meslek hayatlarının ilk başlarında hangi hayvanları muayene etmek istemeyeceklerini açıkladı.

Gelen cevapların bazılarını pek çok kişi haklı bulurken bazı cevaplar ise güldürdü.

Gelen cevapların bazılarını pek çok kişi haklı bulurken bazı cevaplar ise güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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