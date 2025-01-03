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Yorgunlukları Yüzlerinden Okundu: Diş Hekimliği Öğrencileri Sınavdan Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaştı

Yorgunlukları Yüzlerinden Okundu: Diş Hekimliği Öğrencileri Sınavdan Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2025 - 16:30

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Diş hekimliği, üst düzey bir uzmanlık ve titizlik gerektiren karmaşık bir disiplindir. Diş hekimliği, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır ve toplumun genel sağlığına önemli katkılarda bulunur. Diş hekimliği de en az tıp kadar zor bir bölümdür. Diş hekimliği eğitimi almak ve bu alanda başarılı olmak, yoğun bir çaba ve adanmışlık gerektirir. Bir grup diş hekimliği öğrencisi, bu zorluğu net bir şekilde gözler önüne serdikleri bir video çekti.

Kaynak: https://youtube.com/shorts/639r7FWCRs...
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Diş hekimliği öğrencileri, sınava girmeden önce ve sınavdan sonraki hallerini karşılaştırdıkları bir video çekti.

Diş hekimliği öğrencileri, sınava girmeden önce ve sınavdan sonraki hallerini karşılaştırdıkları bir video çekti.

Ortaya çıkan fark sınavın ve diş hekimliğinin ne kadar zor olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan fark sınavın ve diş hekimliğinin ne kadar zor olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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