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Koyunları Vahşi Hayvanlar Tarafından Telef Edilince Gözyaşlarını Tutamayan Melek'e 4 Koyun Hediye Edildi

Koyunları Vahşi Hayvanlar Tarafından Telef Edilince Gözyaşlarını Tutamayan Melek'e 4 Koyun Hediye Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 19:49

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Çocuklarla hayvanlar arasında eşsiz bir bağ var. Çocukların hayvanlarla kurduğu bu özel bağ, onların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenle, çocuklar ve hayvanlar arasındaki bu özel bağın önemini anlamak ve bu bağı desteklemek önemli. Osmaniye'de koyunlarını kaybedince gözyaşlarına boğulan Melek'i hatırlarsınız. Bu olayın ardından minik kıza unutamayacağı bir sürpriz yapıldı.

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Koyunları vahşi hayvanlar tarafından telef edilince gözyaşlarına boğulan 12 yaşındaki Hürü Melek İren'e belediye tarafından 4 koyun hediye edildi.

Koyunları vahşi hayvanlar tarafından telef edilince gözyaşlarına boğulan 12 yaşındaki Hürü Melek İren'e belediye tarafından 4 koyun hediye edildi.

"Biraz da olsa üzüntüm geçti" diyen Melek, onları büyütüp eğitimine destek sağlayacağını söyledi.

"Biraz da olsa üzüntüm geçti" diyen Melek, onları büyütüp eğitimine destek sağlayacağını söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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