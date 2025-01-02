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Ukrayna'da Atların Arasında Havalı Bir Video Çekmek İsteyen Kadına At Çarptı

Ukrayna'da Atların Arasında Havalı Bir Video Çekmek İsteyen Kadına At Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 16:28 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 16:43

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Dünya üzerindeki en asil canlılar hiç şüphesiz atlar. Zarif duruşları, güçlü yapıları ve asaletleriyle kendilerine hayran bırakıyorlar. Hem güzellikleri hem de sadakatleriyle insanların kalbini kazanmayı başaran bu hayvanlar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve insanların yaşamlarında önemli bir rol oynamıştır. Onların gücü ve hızı, savaşlarda, tarımda ve ulaşımda insanlara büyük avantajlar sağlamıştır. Ayrıca, atlar insanların duygusal yaşamlarında da önemli bir yere sahip. Onlarla kurulan güçlü bağlar, insanların ruh hallerini olumlu yönde etkiler ve onlara huzur verir.

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Bir içerik üreticisi, atların arasında havalı bir video çekmek istedi.

Bir içerik üreticisi, atların arasında havalı bir video çekmek istedi.

Fakat talihsiz bir şekilde atın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Fakat talihsiz bir şekilde atın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Apar topar hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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