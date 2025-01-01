onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Squid Game 2 İçin Metro İstasyonunda Yapılan Çalışmasında Oyunculardan Biri Metroya Yetişemedi

Squid Game 2 İçin Metro İstasyonunda Yapılan Çalışmasında Oyunculardan Biri Metroya Yetişemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 22:41

İçerik Devam Ediyor

'Squid Game' son yılların en ilgi gören yapımlarından biri haline geldi. İzleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni toplayan dizi, adeta bir fenomen oldu. Kore yapımı olan dizinin heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Beklentileri pek karşılamayan dizinin 3. sezon müjdesi de verildi. Dizinin 2. sezonu için dünyanın dört bir yanında reklam çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye'deki reklam ise dünyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir metro istasyonunda gerçekleştirilen reklam çalışmasında oyunculardan biri metroya yetişemedi.

Bir metro istasyonunda gerçekleştirilen reklam çalışmasında oyunculardan biri metroya yetişemedi.

Tüm dünyada konuşulan o anlar izleyenleri güldürdü.

Tüm dünyada konuşulan o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın