Squid Game 2 İçin Metro İstasyonunda Yapılan Çalışmasında Oyunculardan Biri Metroya Yetişemedi

'Squid Game' son yılların en ilgi gören yapımlarından biri haline geldi. İzleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni toplayan dizi, adeta bir fenomen oldu. Kore yapımı olan dizinin heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Beklentileri pek karşılamayan dizinin 3. sezon müjdesi de verildi. Dizinin 2. sezonu için dünyanın dört bir yanında reklam çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye'deki reklam ise dünyada viral oldu.