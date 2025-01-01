Squid Game 2 İçin Metro İstasyonunda Yapılan Çalışmasında Oyunculardan Biri Metroya Yetişemedi

'Squid Game' son yılların en ilgi gören yapımlarından biri haline geldi. İzleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni toplayan dizi, adeta bir fenomen oldu. Kore yapımı olan dizinin heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Beklentileri pek karşılamayan dizinin 3. sezon müjdesi de verildi. Dizinin 2. sezonu için dünyanın dört bir yanında reklam çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye'deki reklam ise dünyada viral oldu.
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Bir metro istasyonunda gerçekleştirilen reklam çalışmasında oyunculardan biri metroya yetişemedi.
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Tüm dünyada konuşulan o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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