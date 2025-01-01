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Barış Alper'in Annesiyle Çektiği Video Hayranlarının Beğenisini Topladı: "Benim Tek Çiçeğim Sensin"

Barış Alper'in Annesiyle Çektiği Video Hayranlarının Beğenisini Topladı: "Benim Tek Çiçeğim Sensin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 18:35

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Son dönemlerin parlayan yıldızı, Barış Alper Yılmaz, futbol sahalarında adından sıkça söz ettiriyor. Sahada sergilediği performansı ve futbol zekası ile dikkat çeken Barış Alper, her geçen gün daha da parlayarak, futbol dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor. Kendine özgü futbol stili ve sahadaki enerjisi ile Barış Alper Yılmaz, son dönemin en çok beğenilen futbolcuları arasında yer alıyor. Genç futbolcu aynı zamanda genç kızların da en beğendiği isimler arasında. Kısa sürede kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

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Barış Alper Yılmaz, annesi ile çektiği bir videoyu paylaştı.

Barış Alper Yılmaz, annesi ile çektiği bir videoyu paylaştı.

Annesine "Anne dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin." dediği video kısa sürede beğeni topladı.

Annesine "Anne dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin." dediği video kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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