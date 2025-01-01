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Kızının Sipariş Ettiği Dedektif Oyununun Üstündeki "Katil Kim" Yazısını Görünce Paniğe Kapılan Anne

Kızının Sipariş Ettiği Dedektif Oyununun Üstündeki "Katil Kim" Yazısını Görünce Paniğe Kapılan Anne

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 21:03

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Annelerin genellikle endişeli ve panik halleri, hepimizin malumu. Bu durum, çocuklarını her türlü tehlikeden koruma içgüdülerinin bir yansıması. Bu, annelerin çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme şekillerinin bir parçası gibi görülse de bu bazen hem annenin hem çocuğun hayatını zora sokabilir. Bir anne, kızına gelen kargoyu açınca gördüğü dosya karşısında büyük bir paniğe kapıldı. Hemen durumu kızına haber veren annenin o anları sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tubauysall1/v...
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Son dönemde popüler olan dedektiflik oyunu sipariş eden kadının annesi gelen kargodaki dosyanın üstünde "Katil kim?" yazısını görünce çok korktu.

Son dönemde popüler olan dedektiflik oyunu sipariş eden kadının annesi gelen kargodaki dosyanın üstünde "Katil kim?" yazısını görünce çok korktu.

Panikle kızını arayan annenin "Korkutma beni, nelere bulaştın sen" diyerek feryat ettiği o anlar izleyenleri güldürdü.

Panikle kızını arayan annenin "Korkutma beni, nelere bulaştın sen" diyerek feryat ettiği o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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