Kızının Sipariş Ettiği Dedektif Oyununun Üstündeki "Katil Kim" Yazısını Görünce Paniğe Kapılan Anne

Annelerin genellikle endişeli ve panik halleri, hepimizin malumu. Bu durum, çocuklarını her türlü tehlikeden koruma içgüdülerinin bir yansıması. Bu, annelerin çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme şekillerinin bir parçası gibi görülse de bu bazen hem annenin hem çocuğun hayatını zora sokabilir. Bir anne, kızına gelen kargoyu açınca gördüğü dosya karşısında büyük bir paniğe kapıldı. Hemen durumu kızına haber veren annenin o anları sosyal medyada viral oldu.