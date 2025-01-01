Bildiğiniz Tüm Diş Partilerini Unutun: Bir Aile Servet Ödeyerek Dişlerini Yaptıran Babaya Diş Partisi Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEKwebosRcS/
Dişler, insan vücudunun en kritik bölümlerinden biri. Dişlerin sağlığı, genel vücut sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Bu, hem estetik hem de sağlık açısından önemlidir. Dişlerin, vücudumuzun genel sağlığı ve yaşam kalitemiz üzerindeki etkileri nedeniyle göz ardı edilemez. Fakat bildiğiniz üzere diş tedavisi oldukça pahalı.
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Bir aile büyük bir para ödeyerek dişlerini yaptıran babalarına "diş partisi" düzenledi.
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Pastayı görene kadar bir çocuğa yapılmış gibi görünen o parti izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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