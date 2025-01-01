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Belçika'da Yaşayan Gurbetçi Bir Aile 50 Euro ile İstanbul'da Bir Gün Geçirmeyi Denedi: "Denemez Olaydık"

Belçika'da Yaşayan Gurbetçi Bir Aile 50 Euro ile İstanbul'da Bir Gün Geçirmeyi Denedi: "Denemez Olaydık"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 19:11

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Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı, son yıllarımızın değişmeyen gündemi. Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi, ülkemizi yabancı turistler için ucuz tatilin adresi haline getirmişti. Yabancılar ve gurbetçiler özellikle yaz aylarında ülkemizin tadını doyasıya çıkarabiliyordu. Fakat son yıllarda yaşanan fiyat artışları onları da büyük ölçüde etkiledi. Hatta geçtiğimiz yaz, bazı turistlerin duruma isyan ettiği videolara da denk gelmiştik.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DENskRmuY2F/
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Belçika'da yaşayan gurbetçi bir aile Türkiye'de 50 Euro ile bir gün geçirmeye çalıştı.

Belçika'da yaşayan gurbetçi bir aile Türkiye'de 50 Euro ile bir gün geçirmeye çalıştı.

"İstanbul'da adım attığın yer para" diyen kadın, yemek yediği yerde mecburen ödediği "hizmet bedeline" de dikkat çekti.

"İstanbul'da adım attığın yer para" diyen kadın, yemek yediği yerde mecburen ödediği "hizmet bedeline" de dikkat çekti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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