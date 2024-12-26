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Olayları Şarkılarla Özetlediği İçeriklerle Bilinen Burcu Yener'den "2024 Yıl Sonu Raporu" Geldi

Olayları Şarkılarla Özetlediği İçeriklerle Bilinen Burcu Yener'den "2024 Yıl Sonu Raporu" Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 22:42

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Yeni yıla sayılı günler kaldı. Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. Gerek spor, gerek siyaset gerek magazinde birçok olay yaşadık. Pek çoğu hafızalarımızda yer ederken bazı olayları da çoktan unuttuk. Peki geçtiğimiz yıla şöyle bir bakmak ister misiniz?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@burcuyener/vi...
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Burcu Yener isimli bir sosyal medya kullanıcısı, 2024 yılını bir şarkı ile özetledi.

Burcu Yener isimli bir sosyal medya kullanıcısı, 2024 yılını bir şarkı ile özetledi.

Şarkıdaki detaylar her birimize "Ne seneydi be" dedirtti.

Şarkıdaki detaylar her birimize "Ne seneydi be" dedirtti.

İşte o şarkı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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